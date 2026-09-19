Khởi tố nhân viên giao hàng Hoàng Lý Hùng SN 1994 và một đồng nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 02 vụ án, 02 bị can đối với: Hoàng Lý Hùng (sinh năm 1994, trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Đức (sinh năm 2002, trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là sau khi giao hàng và thu tiền của khách, các đối tượng không nộp số tiền thu hộ (COD) về doanh nghiệp mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác; thậm chí dùng tiền thu của đơn hàng sau để bù vào khoản tiền đã sử dụng trước đó.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Nhân viên giao hàng phải thực hiện nghiêm quy trình thu, nộp và đối soát tiền COD; cần nhận thức rõ rằng, tiền thu hộ COD mà nhân viên giao hàng nhận từ khách hàng theo nhiệm vụ được giao không phải là tài sản mà người giao hàng được quyền tự ý sử dụng.

Việc cố ý chiếm đoạt số tiền này có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc. Tùy thuộc tính chất, mức độ, chức vụ, nhiệm vụ được giao, phương thức thực hiện và các tình tiết cụ thể của từng vụ việc, hành vi có thể bị xử lý về hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong đó có tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự. Doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, đối soát, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.