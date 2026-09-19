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Ra quyết định khởi tố Phó Tổng Giám đốc Đoàn Ngọc Cảnh SN 1985

| | Xã hội

Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam vừa bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (sinh năm 1985), trú tại Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Ngọc Cảnh đã tự ý cắt giảm nguyên liệu phụ gia trong quá trình sản xuất 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50, dẫn đến sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì. Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của sản phẩm chỉ đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g, tương đương 53,33% so với mức công bố.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các nội dung liên quan.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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