Khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thiệu Thái Hà và Nguyễn Thị Mến

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Thiệu Thái Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Chu Xá, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên.

Bị can Thiệu Thái Hà là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Gia Hân 68, ở tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Quang Châu. Cùng bị khởi tố có bị can Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Mến Huấn. Cả hai bị can bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mến Huấn hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mến Huấn mua cát của các lái xe, tầu và các bãi trên địa bàn các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng (nay là thành phố Bắc Giang).

Từ tháng 7/2022 đến hết năm 2024, Nguyễn Thị Mến đã liên hệ với Thiệu Thái Hà để mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa cho số hàng hóa đã mua không có hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Bước đầu các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 500 triệu đồng sử dụng kê khai thuế cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Gia Hân 68.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng khác.