Khởi tố thêm 2 cựu cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Ngày 28-11, môt nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu cán bộ công an để điều tra vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, khiến 32 người chết.



Họ là P.Q.H và V.T.S. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Thời điểm khởi tố, P.Q.H là Phó trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, còn V.T.S từng là cán bộ PCCC&CNCH, công an tỉnh Bình Dương (đã nghỉ việc từ năm 2021).

Trước đó, cả 2 đều bị tước quân tịch công an nhân dân để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nguồn tin, cả 2 vẫn đang được cho tại ngoại.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong nhưng Viện KSND cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ việc trên.

Các bị can trước đó bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú).

Ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán karaoke An Phú bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả nghiêm trọng.