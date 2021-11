Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế”, ngày 3/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Trước đó, năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lần 2 vụ án "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", là 9.300 hộp thuốc đặc trị ung thư H-Capita, xảy ra tại Công ty VN Pharma. Theo đó, cấp phúc thẩm y án 20 năm tù đối với bị cáo Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C); 17 năm tù đối với Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật và Ngô Anh Quốc (cùng nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) lần lượt 12 và 11 năm tù; 8 đồng phạm còn lại từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, ngày 30/7/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada", ngày 18/9/2019, khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược và một số đơn vị liên quan. Đến tháng 7/2020, Cơ quan ANĐT đã gộp 2 vụ án lại thành 1 để xử lý theo quy định.

Trong vụ án này, Cơ quan ANĐT cho biết đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Lê Xuân Khang (Việt kiều Canada - người cung cấp nhiều thuốc giả cho các công ty dược tại Việt Nam, trong đó có VN Phrama) đã bỏ trốn và xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2014. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đã đề nghị Bộ Tư pháp Canada dẫn độ Nguyễn Lê Xuân Khang nhưng đến nay chưa có kết quả.