Khởi tố, tìm bị hại của bà Nguyễn Thúy Hà

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi), trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Theo điều tra trước đó, ngày 17/10/2024, Nguyễn Thúy Hà đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Nguyễn Thúy Hà tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Nghi ngờ lô đất nói trên có vấn đề, ông Trung trực tiếp đến Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang tìm hiểu thì được biết, lô đất số 21, phân khu B2-08 Khu tái định cư Hòa Ninh 2 không phải của bà Hà. Đáng nói, trên thực tế lô đất số 21, phân khu B2-08 đã được Ban giải tỏa mặt bằng huyện Hòa Vang bố trí cho ông Lương Văn Vinh (trú xã Hòa Ninh) vào ngày 25/12/2023. Sự việc vỡ lở, ông Trung làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Hà gửi đến Công an huyện Hòa Vang.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ phạm tội của bị can Nguyễn Thúy Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu. Số điện thoại 0694.260.254, 0694.260.248 hoặc ĐTV Phùng Tấn Trung, số điện thoại 0905.737.886.

Công an Đà Nẵng cũng cho biết sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan Tố tụng xem xét, giải quyết trong vụ án này.