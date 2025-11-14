Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Trần Ngọc Bích, Giám đốc Du lịch Bắc Á

14-11-2025 - 20:03 PM | Xã hội

Trần Ngọc Bích đã lập bẫy 'tour du lịch giá rẻ', lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân Việt rằng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bà Trần Ngọc Bích (51 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bắc Á.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với bà Bích để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ZNews dẫn kết quả điều tra từ cơ quan công an cho thấy, bà Bích bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong và ngoài nước, từ đó thu hút khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà không tổ chức tour như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Khởi tố Trần Ngọc Bích, Giám đốc Du lịch Bắc Á- Ảnh 1.

Chân dung Trần Ngọc Bích. Ảnh: Dân Việt

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã giao tiền hoặc tài sản cho bà Trần Ngọc Bích hoặc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bắc Á nhưng chưa trình báo, cần sớm liên hệ nhằm được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chu Chiến và cán bộ điều tra Nguyễn Quang Nghị qua số điện thoại 098.108.9995.

Các bị hại khi đến làm việc cần cung cấp bản chính các tài liệu liên quan gồm: phiếu thu tiền, hợp đồng du lịch (nếu có), sao kê giao dịch, giấy nộp tiền, biên nhận hoặc các chứng cứ thể hiện việc chuyển tiền cho bà Bích hoặc cá nhân/văn phòng thuộc Công ty Bắc Á.

Công an Hà Nội cho biết, nếu hết thời hạn điều tra mà các cá nhân liên quan vẫn không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ hoàn tất hồ sơ và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội để truy tố bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Bắt Lê Ngọc Vĩnh

Bắt Lê Ngọc Vĩnh Nổi bật

Bắt tạm giam Trần Thị Thuý và hàng chục người khác

Bắt tạm giam Trần Thị Thuý và hàng chục người khác

19:19 , 14/11/2025
Nhiều người vội chuyển khoản ngay sau khi nhận được tin nhắn này: Công an ra cảnh báo nóng

Nhiều người vội chuyển khoản ngay sau khi nhận được tin nhắn này: Công an ra cảnh báo nóng

19:09 , 14/11/2025
Bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà sinh năm 2002

Bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà sinh năm 2002

18:38 , 14/11/2025
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ

18:34 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên