Khởi tố vụ án liên quan vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, ngoài việc khởi tố vụ án hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định.

Hiện cơ quan công an đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi trú đối với nghi phạm. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố.

Trước đó, theo thông tin từ gia đình, bé Y. (12 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) bị người đàn ông hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai, hiện thai nhi ở tuần 38, dự sinh hôm nay 17/4.

Anh N.A (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đầu tháng 1/2024, gia đình nhận thấy bụng cháu Y. (SN 2012, con gái anh A.) to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định, cháu Y. mang thai ở tháng thứ 6. Cho đến nay, thai nhi đang ở tuần 38, dự sinh ngày 17/4/2024.

Tại thời điểm phát hiện sự việc, qua lời kể của con, gia đình được biết bé Y. bị người đàn ông hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để xâm hại. Thậm chí, có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ bé Y. sang nhà chơi và xâm hại tại nhà đối tượng.

Cháu Y cho biết có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ cháu sang nhà chơi, rồi xâm hại.

Ngay lập tức, gia đình đã dẫn cháu đến Công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Công an huyện Thanh Trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai. Tuy nhiên, đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ Công an huyện Thanh Trì.

Vẫn theo bố cháu Y., từ khi phát hiện sự việc, gia đình anh phải nghe những lời xì xào, bàn tán, những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng; không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Gia đình anh A cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý.

Biết được hoàn cảnh gia đình, Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) đã trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Y. và gia đình.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, tại thời điểm bị xâm hại, cháu Y. mới 11 tuổi hoặc nhỏ hơn, như vậy, cháu là trẻ em theo quy định tại Điều 1 Luật trẻ em năm 2016.

Qua lời cháu Y., cho thấy nghi phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu và làm có thai. Do đó, đây là hành vi phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm với tình tiết định khung là “Làm nạn nhân có thai” và “phạm tội 2 lần trở lên”.