Khởi tố vụ án xe đầu kéo gây tai nạn trên Xa lộ Hà Nội

Sáng 2-11, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt, Công an TP HCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hình vụ tai nạn xảy ra trên đường Xa lộ Hà Nội vào trưa ngày 17-6.

Thời điểm này, ông T.H. (SN 1993, ngụ Kiên Giang) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Xa Lộ Hà Nội theo hướng từ Khu Công nghệ cao đến Khu du lịch Suối Tiên.

Khi đến tại cây xanh số 902 Xa Lộ Hà Nội, thuộc phường Tân Phú, TP Thủ Đức, tài xế xe đầu kéo bất ngờ chuyển làn gây va chạm vào bên phải ô tô do ông L.H (SN 1975, ngụ tại TP HCM) điều khiển lưu thông bên trái cùng chiều. Hậu quả xe đầu kéo và chiếc ô tô đều bị hư hỏng.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bên có liên quan và các tài liệu khác CSGT xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông trên là do tài xế xe đầu kéo chuyển hướng không đúng quy định gây thiệt hại cho chiếc ô tô hơn 723 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ô tô bị thiệt hại hơn 723 triệu đồng

Trên cơ sở đó, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ tai nạn về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông của TP HCM, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt cho biết từ ngày 1-10, thành phố bắt đầu thực hiện "nới lỏng" giãn cách xã hội nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông hơn trước. Theo đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng diễn biến phức tạp hơn, kéo theo đó là sự gia tăng tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái.

"Thời gian tới, để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân sau thời gian dài hạn chế tham gia giao thông, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn"- đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết.