Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người

Mới đây, chị P. T. P. D. (SN 1996) gửi đơn đến cơ quan chức năng, đề nghị giúp đỡ.

Trong đơn chị D. trình bày, chiều 15/3/2025, chị đến tham dự lễ cưới tổ chức ở sân vườn khách sạn số 36 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội. Tại khu vực sân khấu lễ cưới có một khung kim loại (cao khoảng 5m, dài khoảng 10m) nâng đỡ hệ thống đèn hình chữ U, được dựng lên.

Chị Phạm Thị Phương D. điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 20h cùng ngày, khi cô dâu và chú rể giao lưu với khách mời thì khung kim loại nâng đỡ hệ thống đèn sân khấu bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người, trong đó có chị D.

Được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán chị bị vỡ nát thân đốt sống L4, rách hoàn toàn đĩa đệm L4-L5, vỡ thân đốt sống L1-L2, chèn ép tuỷ, chèn ép rễ đuôi ngựa, bên cạnh các tổn thương khác; có nguy cơ dẫn đến liệt tủy sống hoàn toàn, liệt 2 chân, mất chức năng các bộ phận từ thắt lưng trở xuống, không thể tự chủ sinh hoạt, cơ hội đi lại sau này không được đảm bảo.

Ngày 16/3, chị D. được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức phẫu thuật, bác sĩ ở đây chẩn đoán thêm chị liệt tủy hoàn toàn.

Sau sự việc, gia đình chị D. làm đơn trình báo công an, đề nghị làm rõ hành vi vi phạm của các bên có liên quan.

Giữa tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội gửi thông báo kết luận giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị D. là 96%.

Theo chị D., sự cố không chỉ dừng ở mức độ thương tích mà gây tổn thất không thể bù đắp cho chị và gia đình.

“Bản thân tôi là người lao động có trình độ, mới lập gia đình, tuổi còn rất trẻ nay phải đối diện với khả năng không thể đi lại, sinh hoạt cá nhân, sinh sản, phụ thuộc vào người thân suốt phần đời còn lại, chất lượng sống và tâm lý cũng thay đổi”, chị D. khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, giúp gia đình chị đảm bảo quyền lợi.

Hiện trường khung đỡ đèn bị sập khiến chị D. tổn hại sức khỏe.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện gia đình chị D. cho biết, sự việc xảy ra từ tháng 3 nhưng các bên liên quan và đơn vị tổ chức sự kiện chưa có động thái bồi thường.

Theo đại diện gia đình bị hại, tình trạng của chị D. chưa hồi phục, chân không thể cử động, phải tập vật lý trị liệu và ngồi xe lăn. Chị D. mới cưới năm 2024, công tác tại một ngân hàng nhưng khi tai nạn ập đến phải nghỉ làm, không có thu nhập.

Liên quan đến vụ việc của chị P. T. P. D., ngày 27/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.