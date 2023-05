Không ai đánh thuế giấc mơ, vậy mơ có bao nhiêu tiền mới đủ gia nhập nhóm 1% người giàu nhất trên khắp thế giới?

Theo nghiên cứu của Knight Frank, bạn phải có 12,4 triệu USD mới đủ yêu cầu vào nhóm siêu giàu ở công quốc Monaco nhỏ bé ở Địa Trung Hải. Một số cư dân giàu có ở Monaco bao gồm tỷ phú giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe và tỷ phú Stefano Pessina – người đứng đầu chuỗi cửa hàng thuốc lớn nhất thế giới Walgreens Boots Alliance. Họ thường không phải đối mặt với thuế thu nhập và thuế trên thặng dư vốn.

Sau Monaco, Thuỵ Sĩ và Australia là những quốc gia có yêu cầu cao tiếp theo. Theo dữ liệu được Knight Frank cập nhật đến ngày 16/5, để vào nhóm 1% giàu nhất tại hai quốc gia này, bạn phải sở hữu khối tài sản ròng lần lượt là 6,6 triệu USD và 5,5 triệu USD. Ở Mỹ, bạn nắm giữ 5,1 triệu USD là có thể gia nhập nhóm siêu giàu.

Số tiền một cá nhân cần có để gia nhập nhóm 1% những người giàu nhất tại các quốc gia trên thế giới. Đơn vị: USD

Những phát hiện trên nhấn mạnh tình trạng gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia, do đại dịch và chi phí sinh hoạt cao. Nếu so sánh giữa Monaco và Philippines, yêu cầu đầu vào của nhóm 1% ở Monaco cao gấp 200 lần so với số tiền 57.000 USD ở Philippines. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong số 25 địa điểm được xếp hạng thấp nhất trong nghiên cứu của Knight Frank.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các hộ gia đình có thu nhập thấp trên toàn thế giới đang chịu áp lực của lạm phát. Họ phải chi phần lớn thu nhập của mình cho thực phẩm và nhà ở.

Trong khi đó, Bloomberg Billionaires Index thống kê rằng 500 người giàu nhất thế giới thu về thêm gần 600 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, Mark Zuckerberg -người sáng lập Meta- là người có thêm nhiều tiền nhất.

Chuyên gia Flora Harley của Knight Frank cho biết: “Sự bất bình đẳng ngày càng tăng trên toàn thế giới có thể khiến nhóm người giàu có bị chú ý nhiều hơn. Đặc biệt họ sẽ nằm trong tầm ngắm bị đánh thuế tài sản và thậm chí cả thuế khí thải”.

Theo Bloomberg