Không bán hết 150 triệu cổ phiếu Novaland (NVL) đăng ký, NovaGroup vẫn thu về hơn 2.000 tỷ đồng

CTCP NovaGroup vừa thông báo đã bán ra gần 98 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) trên tổng số 150 triệu đơn vị đăng ký từ ngày 30/11 đến 29/12 qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 29,4%. Nguyên nhân không hoàn tất số lượng giao dịch là do cơ cấu lại kế hoạch đàm phán và điều chỉnh phù hợp theo diễn biến thị trường.



Trước đó, NovaGroup đã đăng ký bán cổ phiếu phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính. Lý do chuyển nhượng cổ phần được đưa ra là để tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu; đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn do hội đồng quản trị đã thông qua.

Trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, NVL xuất hiện nhiều giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng lên đến 152 triệu đơn vị trong đó 40 triệu cổ phiếu bán ra do bán giải chấp. Như vậy, hầu hết số cổ phiếu còn lại được trao tay đến từ NovaGroup. Ước tính tổ chức này có thể thu về hơn 2.000 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Theo thông báo của NovaGroup, tập đoàn chủ trương tái cấu trúc toàn bộ để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. NovaGroup cho biết đang cùng làm việc với các đơn vị tư vấn hàng đầu như EY Việt Nam, KPMG… để có đánh giá tổng thể tình hình và đưa ra giải pháp tái cấu trúc toàn diện.

Trong khi đó, Novaland mới đây đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman, các đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyên và ông Nguyễn Đức Dũng. Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống còn 5 thành viên, giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT từ 3 xuống còn 2.

Cùng ngày 28/12, HĐQT Novaland ban hành một nghị quyết khác thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với duy nhất một ứng viên là ông Bùi Thành Nhơn.

Ông Bùi Thành Nhơn hiện đang trực tiếp nắm 4,96% vốn cổ phần của Novaland. Vợ và con trai Bùi Cao Nhật Quân – sau đợt giải chấp tháng 11/2022, đang nắm tổng cộng 6,79%. CTCP Diamond Properties nắm 10,41% và CTCP Novagroup nắm 34,4%. Đây là 2 công ty do gia đình ông Nhơn sở hữu, vừa nhận chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu NVL từ vợ chồng ông Nhơn vào tháng 10/2022.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL vẫn đang miệt mài dò đáy sau liên tiếp những đợt lao dốc mạnh từ đầu tháng 11. Kết phiên 29/12, thị giá NVL dừng ở mức 14.650 đông/cổ phiếu, giảm gần 80% trong chưa đầy 2 tháng. Giá trị vốn hóa cũng theo đó “bốc hơi” gần 108.000 tỷ đồng, xuống chỉ còn 28.600 tỷ đồng.