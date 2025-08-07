Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần lương cao, chỉ cần biết 4 điều này, bạn vẫn có thể giàu lên dần dần

07-08-2025 - 09:52 AM | Lifestyle

Rất nhiều người nghĩ rằng phải lương cao mới tiết kiệm, đầu tư và trở nên giàu có. Nhưng sự thật là: lương cao mà không biết giữ tiền, bạn vẫn sẽ trắng tay. Trong khi lương vừa phải, nhưng có tư duy đúng, bạn vẫn có thể tích lũy tài sản một cách bền vững. Dưới đây là 4 điều then chốt để làm được điều đó.

1. Biết rõ tiền của mình đang đi đâu

Không cần lương cao, chỉ cần biết 4 điều này, bạn vẫn có thể giàu lên dần dần- Ảnh 1.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng phần lớn người lương dưới 15 triệu mỗi tháng không hề nắm được tiền mình đã tiêu vào đâu. Cuối tháng, tài khoản trống rỗng và không hiểu vì sao.

Người thông minh tài chính không tiêu ít hơn – họ chỉ tiêu có kế hoạch.

Hành động:

- Ghi lại toàn bộ chi tiêu trong 1 tháng: tiền nhà, ăn uống, cà phê, mua sắm, app subscriptions…

- Sau đó nhóm lại theo hạng mục: thiết yếu – linh tinh – hoang phí.

- Cắt giảm 1 khoản nhỏ nhưng lặp lại mỗi tuần (ví dụ: 50k cà phê mỗi ngày → tiết kiệm 1 triệu/tháng).

2. Biết phân chia thu nhập hợp lý – dù chỉ là 7 triệu/tháng

Không cần bạn kiếm 30 triệu mới bắt đầu chia dòng tiền. Ngay cả với lương 7 triệu, bạn vẫn có thể áp dụng nguyên tắc chia 50 – 30 – 20 (hoặc đơn giản hơn):

Mục đíchTỷ lệLương 7 triệu
Chi tiêu thiết yếu60%4.200.000
Tiết kiệm / Đầu tư20%1.400.000
Quỹ cá nhân – linh hoạt20%1.400.000

Điều quan trọng không phải bạn chia bao nhiêu – mà là duy trì kỷ luật chia đều mỗi tháng.

3. Biết để tiền làm việc – không để tiền “ngủ yên”

Gửi tiết kiệm là tốt, nhưng chỉ gửi mãi mà không đầu tư thì tiền mất giá mỗi năm vì lạm phát. Cũng không cần lao vào chứng khoán ngay – có nhiều cách đầu tư nhẹ nhàng – an toàn – ai cũng làm được.

Gợi ý đầu tư cho người thu nhập trung bình:

Không cần lương cao, chỉ cần biết 4 điều này, bạn vẫn có thể giàu lên dần dần- Ảnh 2.

- Chứng chỉ quỹ mở: Chỉ cần từ 100.000 đồng/tháng.

- Mua vàng tích lũy: Gom 1 chỉ mỗi 2–3 tháng.

- Bảo hiểm hoàn lại: 300k – 500k/tháng, vừa bảo vệ, vừa tích lũy dài hạn.

- Gửi tiết kiệm online linh hoạt: Tận dụng app ngân hàng số để nhận lãi suất cao hơn tại quầy.

Tích tiểu thành đại không phải là khẩu hiệu – đó là công thức vận hành của tiền trong đời thực.

4. Biết kiên trì và không “so đo với người khác”

Rất nhiều người bỏ giữa chừng vì thấy người khác “đầu tư một phát x2 tài khoản” trong khi mình dành dụm mãi chưa được 10 triệu. Nhưng người có tư duy tài chính đúng không so mình với ai cả – họ chỉ so mình với bản thân 6 tháng trước.

Sự giàu có thực sự không phải là ví dày tức thì – mà là cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình.

Gợi ý:

- Duy trì đầu tư đều đặn 500.000 – 1 triệu/tháng.

- Ghi lại tiến trình tăng trưởng tài chính mỗi quý.

- Mỗi 6 tháng nhìn lại: mình đã làm gì đúng – và nên điều chỉnh điều gì?

Kết luận: Bạn không cần giàu để bắt đầu – nhưng phải bắt đầu để giàu

Không cần lương cao. Không cần ba mẹ giàu. Không cần thần may mắn.

Bạn chỉ cần:

- Biết mình tiêu tiền vào đâu

- Biết chia tiền hợp lý mỗi tháng

- Biết để tiền làm việc thay vì chỉ giữ

- Biết kiên trì theo dõi & điều chỉnh

Thế là đủ để bạn giàu lên – theo cách bền vững, không hối hận và rất thực tế.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng"

Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng" Nổi bật

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản Nổi bật

Siêu dự án dưới chân "Thiên hạ đệ nhất hùng quan": Vị trí hiếm có ở Việt Nam, xây theo tiêu chuẩn quốc tế

Siêu dự án dưới chân "Thiên hạ đệ nhất hùng quan": Vị trí hiếm có ở Việt Nam, xây theo tiêu chuẩn quốc tế

09:33 , 07/08/2025
'Thần đồng cải lương' kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 lẻ bóng sau 3 lần đổ vỡ

'Thần đồng cải lương' kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 lẻ bóng sau 3 lần đổ vỡ

09:10 , 07/08/2025
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

08:49 , 07/08/2025
Lộ danh tính hot girl sinh con riêng cho thiếu gia sòng bạc Macau, còn ngang nhiên chọc tức "chính thất" siêu mẫu?

Lộ danh tính hot girl sinh con riêng cho thiếu gia sòng bạc Macau, còn ngang nhiên chọc tức "chính thất" siêu mẫu?

08:15 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên