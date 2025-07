Không chỉ có biển xanh-cát trắng-nắng vàng, đến Đà Nẵng mà chưa ăn 3 món đặc sản này thì cần phải quay lại ngay thôi!

Theo Nghị quyết mới về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hai địa phương liền kề là Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập từ tháng 7/2025. Đà Nẵng - thành phố trực thuộc Trung ương - có tổng diện tích hơn 11.800 km² , dân số trên 3 triệu người . Địa danh Hội An sẽ không còn là thành phố trực thuộc Quảng Nam, nhưng những di sản văn hoá, ẩm thực và hệ sinh thái du lịch nơi đây mãi là 'viên ngọc quý', góp phần khắc họa đặc trưng bản sắc văn hoá của miền Trung.

Những hương vị giữ hồn quê xứ Quảng

Gỏi cá Nam Ô

Gỏi cá Nam Ô là đặc sản nổi tiếng của vùng biển Nam Ô (Đà Nẵng), nơi từng là làng chài trù phú gắn liền với nghề chế biến mắm và các món cá tươi sống. Món gỏi này sử dụng nguyên liệu chính là cá trích hoặc cá mòi - những loài cá thân nhỏ, thịt ngọt, ít tanh - được người dân địa phương lựa chọn kỹ càng ngay sau chuyến ghe về bến.

Ảnh: Hồng Duyên

Cá được làm sạch, lọc lấy phần thịt, thái mỏng và ướp cùng thính gạo rang thơm, gừng, riềng, tỏi băm, ớt giã nhuyễn để khử mùi và tăng độ dậy vị. Người dân nơi đây còn có tuyệt chiêu khử mùi tanh bằng giấm chuối hoặc nước cốt gừng, vừa giữ được độ tươi, vừa giúp cá ngấm gia vị đậm đà.

Gỏi cá Nam Ô có hai kiểu: gỏi khô và gỏi ướt. Gỏi khô được trộn với thính và gia vị, trong khi gỏi ướt thêm phần nước mắm chấm đặc chế từ mắm Nam Ô nguyên chất pha cùng đậu phộng, mè rang và nước cốt chanh, tạo nên vị mặn ngọt, béo bùi cực hấp dẫn.

Ảnh: Hồng Duyên

Khi ăn, người ta cuốn gỏi cá cùng các loại rau sống miền Trung với đủ loại lá có vị chua, chát, cay, thơm như lá cóc rừng, lá trâm, đinh lăng, cải non... trong bánh tráng mỏng, chấm đẫm nước mắm sánh sệt. Thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn độ tươi của cá, độ giòn của rau, vị ngọt thanh xen chát nhẹ - như một bản hoà âm từ đại ngàn đến biển khơi.

Gỏi cá trích Nam Ô - đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua (Clip: deminhthutruocnha)

Không chỉ là món ăn dân dã, gỏi cá Nam Ô còn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực miền Trung. Gỏi cá Nam Ô là niềm tự hào của làng chài từng rạng danh xứ Quảng, được gìn giữ qua bao thế hệ như một phần di sản ẩm thực dân gian quý giá.

Cao lầu Hội An

Cao lầu là món ăn đặc sản trứ danh gắn liền với vùng đất di sản Hội An, không chỉ nổi bật bởi hương vị độc đáo mà còn bởi chiều sâu văn hóa, phản ánh sự giao thoa tinh tế giữa các nền ẩm thực Nhật - Hoa - Việt.

Ảnh: restaurantcafetuan

Điểm độc đáo đầu tiên nằm ở sợi mì vàng óng có độ dai đặc trưng, được chế biến công phu từ bột gạo ngâm tro nấu bằng củi lấy từ Cù Lao Chàm. Sau đó, bột gạo được nhào cùng nước giếng Bá Lễ - nguồn nước ngọt được người xưa tin là 'linh khí của đất trời Hội An' rồi hấp chín nhiều lần trước khi cắt thành sợi. Nhờ vậy, sợi mì có kết cấu khô, chắc, dẻo dai, đậm đà, khác hẳn mì Quảng hay bún phở.

Ảnh: Tổng hợp instagram

Thịt dùng trong món cao lầu là loại xá xíu được tẩm ướp công phu với ngũ vị hương, tỏi, tiêu... rồi nướng hoặc rim cho đến khi tỏa mùi thơm quyến rũ. Đi kèm là da heo chiên giòn, giá trụng sơ, rau sống trồng trên đất phù sa Trà Quế, thêm vài lát chanh và ớt tươi thái lát. Không chan ngập nước như phở hay bún, cao lầu chỉ chan xíu nước sốt cô đặc. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận rõ sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dai của mì, vị ngọt béo của thịt, độ thanh mát của rau sống và hậu vị bùi bùi của tóp mỡ.

Nghề làm sợi cao lầu (Clip: visit.hoian)

Cao lầu không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh tinh thần khéo léo, sáng tạo của người dân Hội An. Giữa nhịp sống hiện đại, cao lầu vẫn giữ trọn hồn quê, gợi nhớ một Hội An trầm mặc, cổ kính và đầy quyến rũ.

Bê thui Cầu Mống

Bê thui Cầu Mống là một trong những món đặc sản trứ danh của xứ Quảng, nổi bật bởi hương vị đậm đà và cách chế biến công phu, mang đậm bản sắc ẩm thực miền Trung. Món ăn này từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh: Bê thui Cầu Mống

Nguyên liệu chính là bê tơ - loại bê vừa trưởng thành, thịt săn chắc, ngọt tự nhiên. Bê được thui nguyên con bằng rơm hoặc than gỗ dương liễu, vừa đủ lửa để lớp da bên ngoài phồng giòn, vàng ruộm mà không khô khét, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm, giữ được độ ẩm và ngọt thơm tự nhiên.

Ảnh: Bê thui Quảng Nam

Sau khi thui chín, thịt bê được xắt lát mỏng theo thớ, bày trên đĩa kèm bánh tráng dẻo và các loại rau sống tươi ngon từ vùng Trà Quế để cuốn cùng như lá tía tô, cải non, chuối chát, khế chua, rau húng… Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của bê thui Cầu Mống là chén mắm nêm được pha từ mắm cái nguyên chất, dậy mùi với chanh, tỏi, ớt, đường, thơm băm nhuyễn, tạo nên điểm nhấn hài hòa cho món ăn.

Bê thui Cầu Mống cô Mười (Clip: monstercrab17)

Thưởng thức bê thui Cầu Mống là trải nghiệm trọn vẹn vị ngon quê nhà - món ăn gắn liền với đời sống người dân xứ Quảng trong các dịp lễ, cưới hỏi hay sum họp gia đình, thể hiện sự hiếu khách, nghĩa tình và tinh thần gắn kết của người dân nơi đây.

Khi đã no nê với những món ngon đậm đà hồn quê xứ Quảng, hẳn bạn sẽ càng lưu luyến trước vẻ đẹp của 'biển xanh, cát trắng' gọi mời. Nắng vàng, sóng vỗ rì rào và những bãi cát trải dài mênh mông chính là điểm hẹn lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn mùa hè đầy nắng.

Nghe sóng biển tâm tình như câu hát mẹ ru

Biển Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê, nằm dọc theo con đường ven biển của thành phố Đà Nẵng, từng được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là 'một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh'. Với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn trải dài, biển Mỹ Khê mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút, tựa như dải lụa mềm uốn mình bên dãy núi Sơn Trà.

Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao (Clip: duongmayvn)

Bình minh trên biển Mỹ Khê là khoảnh khắc ngoạn mục khi ánh nắng đầu ngày len nhẹ qua mặt nước, nhuộm vàng cả không gian. Từng đợt sóng êm đềm vỗ bờ, gió biển mát lành mang theo vị mặn đặc trưng của biển cả, khiến lòng người thư thái, nhẹ nhõm, là địa điểm lý tưởng cho hoạt động yoga, dạo biển, chụp ảnh.

Bình minh trên biển Mỹ Khê (Ảnh: Nguyễn Trình)

Biển Mỹ Khê không chỉ nổi bật với thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ thể thao biển. Du khách có thể đắm mình trong làn nước mát, tản bộ dọc bờ biển hay thưởng thức hải sản tươi ngon ngay trên những hàng quán ven đường. Biển Mỹ Khê vì thế không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi níu chân người lữ khách bằng vẻ đẹp dung dị, đậm chất miền Trung nắng gió và nghĩa tình.

Lặn ngắm san hô Đà Nẵng (Clip: lansanhodn)

Biển An Bàng

Biển An Bàng là một trong những bãi biển đẹp và yên bình nhất miền Trung Việt Nam, nằm ở phường Cẩm An, cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ khoảng 3-4 km. Với cảnh quan tự nhiên hoang sơ, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng cùng không khí trong lành, An Bàng từng được tạp chí CNN Travel bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú dưới đáy đại dương (Clip: chiec_thuyen_quyen)

Thời điểm lý tưởng để đến An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9, khi trời nắng đẹp, nước biển trong và sóng nhẹ. Nước biển trong vắt và sóng nhẹ, biển An Bàng rất thích hợp cho việc bơi lội và thư giãn, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian yên tĩnh, vẻ đẹp mộc mạc và dịch vụ thân thiện. Không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, An Bàng còn là nơi để 'sống chậm', tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên và sự bình yên hiếm có.

Dọc theo bờ biển là hàng dừa xanh cao vút cùng nhiều quán bar gỗ mộc mạc, nhiều nhà hàng và quán cà phê với không gian mở, phục vụ đa dạng các món hải sản tươi ngon. Những địa điểm nổi tiếng như Soul Kitchen, The DeckHouse hay An Bang Beach Village Restaurant luôn thu hút khách du lịch bởi chất lượng và phong cách phục vụ thân thiện.

Về lưu trú, khu vực An Bàng có nhiều homestay, villa và resort boutique với phong cách nhẹ nhàng, gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của cả du khách muốn nghỉ dưỡng tiết kiệm lẫn những người muốn trải nghiệm sang trọng.

Mùa hè tới rồi, đi biển thôi (Clip: _hatet)

Du khách đến An Bàng thường yêu thích tắm biển vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn, khi ánh sáng dịu dàng và không gian yên bình nhất. Việc đi dạo dọc bãi biển, thưởng thức cocktail tại các quán bar nhỏ ven biển hay chụp ảnh check-in với cảnh biển, cát và thuyền thúng cũng là trải nghiệm rất được ưa chuộng. Ngoài ra, một số hoạt động như yoga ngoài trời, lướt ván hay chèo SUP cũng ngày càng thu hút nhiều du khách trẻ.

Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, cách bờ biển Hội An khoảng 15km, là cụm đảo nhỏ thanh bình giữa biển khơi, được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ và trù phú. Với làn nước trong vắt, bãi cát trắng mịn và những rặng san hô rực rỡ, nơi đây được ví như viên ngọc xanh của miền Trung.

Cù Lao Chàm nhìn từ trên cao (Clip: visit.hoian)

Đến Cù Lao Chàm, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh biển trời thơ mộng mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như lặn ngắm san hô, tắm biển, chèo thuyền kayak hay câu cá cùng ngư dân. Những buổi sáng tinh khôi, bạn có thể dạo bước trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí trong lành, mát dịu.

Mùa hoa ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm (Clip: visit.hoian)

Cù Lao Chàm còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như chùa Hải Tạng, giếng cổ Chăm và đời sống giản dị của người dân đảo. Nét chân thành, mộc mạc của con người nơi đây góp phần làm nên sức hút khó quên. Cù Lao Chàm không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi để tìm lại sự yên bình giữa lòng biển cả bao la.