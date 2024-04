Không chỉ là một siêu máy tính AI, dự án 100 tỷ USD mới còn là canh bạc hạ bệ NVIDIA của Microsoft và OpenAI

Theo một báo cáo mới từ The Information của các phóng viên Anissa Gardizy và Amir Efrati, Microsoft cùng với OpenAI đang lên kế hoạch cho một dự án trung tâm dữ liệu đột phá, sẽ bao gồm cả một siêu máy tính AI được đặt tên là "Stargate".

Không chỉ nhằm tạo ra một siêu máy tính AI mạnh nhất từ trước đến nay, dự án này được cho là nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia, một điều mà nhiều gã khổng lồ công nghệ đang ngày càng tìm cách thực hiện. Dự án được tài trợ bởi Microsoft với ngân sách lên đến hơn 100 tỷ đô la và dự kiến sẽ khởi động vào năm 2028.

Trung tâm dữ liệu Azure của Microsoft

Theo các nguồn tin của The Information, dự án trung tâm dữ liệu mới này dự kiến sẽ đẩy giới hạn của khả năng AI, với chi phí có thể vượt quá 115 tỷ đô la. Đây là một con số gấp ba lần số tiền mà Microsoft đã chi cho chi phí vốn mua sắm máy chủ và thiết bị trong năm ngoái. Hiện tại, Microsoft đang phát triển một siêu máy tính giai đoạn thứ tư nhỏ hơn cho OpenAI, dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng năm 2026.

Theo The Next Platform, "Điều đáng chú ý đầu tiên về hệ thống "Stargate" là Microsoft dự định xây dựng một trung tâm dữ liệu để hỗ trợ nhu cầu tính toán cho OpenAI, đối tác xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn của họ, không phải một siêu máy tính. Điều này là vì một trung tâm dữ liệu - và có thể là nhiều trung tâm dữ liệu trong một khu vực với sức mạnh lên tới 1 triệu thiết bị tính toán XPU - chính là siêu máy tính đó."

Nhưng điều quan trọng nhất đối với dự án này là các thành phần điện toán trong siêu máy tính này sẽ sử dụng các linh kiện tự phát triển – để mở đường cho việc thoát khỏi phụ thuộc vào Nvidia.

Báo cáo của The Next Platform cho biết, nếu Stargate trở thành hiện thực, nó sẽ "dựa trên các thế hệ tương lai của bộ xử lý máy chủ ARM Azure Cobalt và các bộ tăng tốc AI XPU Azure Maia, với khả năng mở rộng qua cổng Ethernet lên tới hàng trăm nghìn đến 1 triệu XPUs trong một máy duy nhất", và chắc chắn sẽ không dựa trên GPU và các kết nối của Nvidia, điều này được coi là một lựa chọn an toàn nếu tin đồn là đáng tin cậy.

Với những kế hoạch tham vọng này, Microsoft và OpenAI không chỉ định hình lại tương lai của công nghệ AI mà còn tạo ra một cuộc cách mạng trong cách mà các trung tâm dữ liệu được thiết kế và vận hành, mở ra một kỷ nguyên mới của đổi mới và độc lập công nghệ cho các tập đoàn công nghệ lớn.