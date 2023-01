Không có khách, giới bất động sản nghỉ tết sớm đi bán hoa

Qua lời anh C kể, năm ngoái bằng giờ, anh đang làm hồ sơ mua bán cho khách hàng và lên kế hoạch cho cả nhà về quê chơi Tết. Năm nay, mọi thứ đều thay đổi. Anh và gia đình ở lại Tp.HCM đón Tết.

Vợ anh làm công nhân may nhưng năm nay giãn việc nên lương sụt giảm. Còn anh làm nghề môi giới BĐS hơn 5 năm, hiện phải tìm việc khác để làm, có chi phí trang trải cuộc sống, dịp Tết.

Năm nay, anh C nhập các loại hoa để bán dịp Tết. “Dù chưa đưa hoa về nhưng các gia đình trong khu phố đã đặt hàng kha khá”, anh C vui vẻ cho biết.

Theo anh C, không chỉ riêng anh, nhiều anh em môi giới hiện tại phải kiếm việc làm thêm khác, ngoài môi giới BĐS. Có người đăng kí chạy Grab, người bán hàng online, người mở quán bún phở…nhất là vào dịp Tết, áp lực về tài chính càng tăng lên với những người đã có gia đình. “Bán hoa dù là mùa vụ nhưng hi vọng sẽ có chi phí trang trải sinh hoạt sau thời gian dài thất nghiệp với nghề”, anh C cho biết.

Chị O, là một môi giới doanh nghiệp nhưng cũng sắp nghỉ việc. Tết này chị cũng nhóm bạn môi giới nhập cành đào về bán vào dịp Tết. Chị O cho biết, hiện tại đã tìm được mối nhập đào, tầm khoảng hơn một tuần nữa là nhập về bán dần vào dịp Tết. “Thị trường khó khăn quá mới đi bán buôn vậy, chứ vẫn sẽ trụ với nghề môi giới thôi. Hi vọng qua năm 2023, thị trường bớt khó khăn còn làm ăn”, chị O chia sẻ.

Nhiều môi giới BĐS kiếm việc cận Tết. Ảnh minh hoạ.

Anh B, hiện ở trọ tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM thì chuyển sang làm shipper giao đồ ăn cho người quen hiện đang kinh doanh quán ăn tại khu vực. Vốn là môi giới chuyên phân khúc đất nền, hơn nửa năm qua anh B “thất thểu” vì không bán được hàng. Các chi phí sinh hoạt, tiền phòng trọ, ăn uống, con cái học hành… áp lực khiến anh liên tục tìm kiếm việc làm thêm ngoài nghề BĐS. Anh cho biết, bốn năm trước anh làm môi giới cho một sàn BĐS tại khu Đông nhưng sau đó nghỉ việc ra làm tự do, chuyên bán đất nền.

Thời điểm đất đai có giao dịch, hàng tháng anh cũng kiếm được dao động từ 20-50 triệu đồng (tuỳ tháng), nhưng mấy tháng qua gần như không bán được. Hai tháng trước, anh giao dịch được hai căn nhà cho thuê có khoản hoa hồng hơn chục triệu đồng nhưng không thấm vào đâu với cuộc sống “cơm áo gạo tiền” tại TP.

Ảnh: BẢO ANH

Mới đây, người quen thấy anh khó khăn nên nói anh phụ quán kiêm giao đồ ăn cho khách quanh khu vực. Dù công việc vất vả hơn nhưng theo anh B, có thu nhập để trang trải cuộc sống lúc khó khăn cũng là may mắn. Dù phụ quán, nhưng anh B vẫn đăng tin rao bán đất nền, nhà phố lên trang cá nhân hàng ngày. “Đăng tin suốt nhưng lượng tương tác gần như không có. Cả những khách đầu tư quen trước đến nay cũng không hỏi han mấy về BĐS”, anh B cho biết.

Ghi nhận cho thấy, càng về thời điểm cận Tết, thị trường BĐS càng im ắng. Điều này khác với tình hình thị trường cùng kì năm ngoái. Cuối năm ngoái, nhiều nhà đầu tư có tài chính vẫn âm thầm săn BĐS, và thoát hàng sau Tết. Hiện tại, gần như cả thị trường đều nghỉ Tết sớm.

Anh Ch, một môi giới kiêm nhà đầu tư BĐS tại khu vực Đồng Nai cho hay: “Bây giờ còn bán gì nữa đâu, nghỉ Tết rồi”, khi được hỏi về tình hình giao dịch. Nam môi giới này chia sẻ, cách đây một tuần có giao dịch được một nền nhỏ đất nền. Đây cũng là giao dịch hiếm hoi xuất hiện vài tháng nay. Từ giờ đến Tết Nguyên đán, theo anh Ch, hoạt động mua bán BĐS sẽ không diễn ra. Nhà đầu tư đợi tín hiệu của năm 2023.