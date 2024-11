Ảnh minh họa

Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đang lùng sục đến Tây Phi và Trung Đông để tìm kiếm nguồn cung dầu thô chưa bán được trong các chu kỳ thương mại trước đó. Nguyên nhân là bởi nguồn cung từ Iran - nhà cung cấp chủ đạo cho Trung Quốc trong thời gian gần đây đang sụt giảm và thị trường tỷ dân đang chuẩn bị cho Chính quyền Trump sắp tới.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc (teapot) là những khách hàng chính của dầu thô bị Iran trừng phạt và hai bên đã thiết lập mối quan hệ thương mại có lợi cho cả hai. Iran phải bán dầu thô của mình mà hầu hết các nước khác đều tránh xa, trong khi các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc nhận được dầu giá rẻ.

Các lệnh trừng phạt đã khiến Tehran phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, buộc nước này phải vượt qua các rào cản hậu cần tốn kém để trốn tránh các hạn chế do Mỹ dẫn đầu.

Hojatollah Mirzaei, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu tại Phòng Thương mại Iran, cho biết khoảng 92% dầu của Iran được xuất sang Trung Quốc, thường với mức chiết khấu khoảng 30%.

Tuy nhiên, dầu thô Iran xuất sang Trung Quốc những ngày gần đây được định giá ở mức chiết khấu thấp nhất so với dầu thô Brent trong 5 năm do xung đột với Israel. Trung Quốc đã nhập khẩu khối lượng dầu thô kỷ lục của Iran vào tháng 10 và theo Kpler, lượng dầu thô đến từ Iran sẽ thấp hơn 10% so với tháng 10.

Các nhà tư vấn tại Energy Aspects cho rằng các nhà máy lọc dầu lớn có quan hệ với hệ thống ngân hàng Mỹ đã bắt đầu rút lui khỏi việc mua dầu thô của Iran, chờ đợi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ đối với Iran sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với đội tàu đen tối của Iran cũng đã cắt giảm nguồn cung của Iran do giảm số lượng tàu chở dầu “ma” để vận chuyển từ tàu này sang tàu khác (STS) nhằm che giấu nguồn gốc dầu thô của Iran.

Do nguồn cung của Iran giảm, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đang tìm cách mua thêm dầu thô từ các nguồn khác.

Một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn gần đây đã mua khoảng 10 triệu thùng dầu thô vào tháng 12 và tháng 1 từ các nhà sản xuất Trung Đông Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Chính quyền Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch bổ sung cho các nhà máy lọc dầu tư nhân để nhập khẩu ít nhất 5,84 triệu tấn dầu thô vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Hạn ngạch nhập khẩu bổ sung này, tương đương khoảng 116.800 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd), có thể thúc đẩy nhập khẩu của Trung Quốc sau một năm ảm đạm về nhập khẩu và tiêu thụ dầu.

Theo Oilprice