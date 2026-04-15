Không còn là dự báo xa xôi: Deepfake, mã độc, lừa đảo tinh vi đã thành mối nguy hiện hữu với doanh nghiệp

Ngày 15/4, diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” đã được tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA chủ trì tổ chức tại Hà Nội, với sự đồng hành của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Quỹ châu Á tại Việt Nam.

Diễn đàn là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa “Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030” mới được phê duyệt, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME, trong đó 300.000 doanh nghiệp được ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 20% GDP và giải quyết 80% việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Những con số này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là lực lượng quyết định sự ổn định việc làm, sáng tạo và năng động trong nền kinh tế số.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA cho biếu, nhiều doanh nghiệp đang bước vào môi trường số với nguồn lực còn hạn chế, thiếu nhân lực công nghệ, thiếu công cụ phù hợp và thiếu kinh nghiệm ứng phó rủi ro, trong khi các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

“Một sự cố an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và sự tồn tại của doanh nghiệp”, ông Hiền nhấn mạnh.

Từ những vấn đề trên, một thay đổi quan trọng trong nhận thức của doanh nghiệp hiện nay là việc chuyển từ cách nhìn an ninh mạng như một vấn đề kỹ thuật sang cách tiếp cận mang tính quản trị chiến lược.

Nhận định cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề an toàn trên không gian số, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho hay, trong bối cảnh công nghệ số đã trở thành nền tảng vận hành của doanh nghiệp, an toàn số chính là điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia vận hành và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các rủi ro an ninh mạng hiện nay không còn mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà là nhân tố cản trở tới sự tồn tại và năng lực phát triển của doanh nghiệp, chỉ một sự cố an ninh mạng có thể xóa bỏ thành quả nhiều năm xây dựng của doanh nghiệp chỉ trong thời gian rất ngắn.

"Trong quá trình làm việc và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy nỗi lo chung đang ngày càng lớn dần: đó là rủi ro về dữ liệu và an toàn hệ thống. Những công nghệ như Deepfake, mã độc thế hệ mới hay lừa đảo tinh vi không còn là dự báo xa xôi hay nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành mối nguy hiện hữu, có thể gây tổn thất lớn, suy giảm niềm tin và uy tín trên thị trường của doanh nghiệp ”, ông Hoàng Quang Phòng chia sẻ.

Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định: Chuyển đổi số an toàn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà còn là vấn đề chiến lược gắn với chủ quyền số, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành điều kiện cốt lõi để duy trì hoạt động, bảo vệ niềm tin thị trường và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ phát động sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí và các đối tác trong nước, quốc tế nhằm cùng đồng hành với doanh nghiệp trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và có trách nhiệm.