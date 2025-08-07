Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không đủ giáo viên, học sinh bị xếp lớp trái nguyện vọng: Nhà trường nói gì?

07-08-2025 - 23:25 PM | Sống

Vì không đủ giáo viên để mở lớp theo tất cả tổ hợp, Trường THPT Hàm Thuận Bắc đã điều chuyển nguyện vọng của học sinh khiến phụ huynh phản ứng

Nhiều phụ huynh học sinh Trường THPT Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đã có đơn phản ánh việc con em mình bị xếp lớp không đúng nguyện vọng ban đầu do nhà trường không đủ điều kiện mở lớp theo tổ hợp.

Sau khi tiếp thu ý kiến, Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ thông báo điều chỉnh phương thức xếp lớp.

Bất ngờ bị chuyển nguyện vọng

Ngày 6-8, một số phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10 Trường THPT Hàm Thuận Bắc năm học 2025-2026 phản ánh về việc học sinh bị xếp lớp không theo nguyện vọng đăng ký ban đầu.

Theo phụ huynh, trước đó, nhà trường đã tổ chức khảo sát, yêu cầu học sinh chọn tổ hợp môn theo năng lực và sở thích (tự nhiên, xã hội, khoa học môi trường, ngoại ngữ), nhằm làm cơ sở xếp lớp.

Tuy nhiên, vào ngày 5-8, qua thông báo trên fanpage của nhà trường, nhiều học sinh phát hiện danh sách lớp 10 được nhà trường công bố không theo nguyện vọng đã chọn.

Trường THPT Hàm Thuận Bắc

Thay vì được học theo tổ hợp môn phù hợp với định hướng học tập, nhiều em bị chuyển sang lớp tổ hợp khác. Việc này khiến học sinh hụt hẫng, lo lắng, ảnh hưởng đến tâm lý trước thềm năm học mới.

Phụ huynh cho rằng việc sắp xếp lại lớp để tiện cho công tác quản lý và bố trí giáo viên không nên làm thay đổi định hướng học tập của các em. "Chúng tôi tha thiết mong nhà trường tôn trọng nguyện vọng, tạo điều kiện để học sinh được học đúng tổ hợp đã đăng ký, từ đó có sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai" - một phụ huynh chia sẻ.

Nhà trường sẽ điều chỉnh lại phương án xếp lớp

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Trần Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc, cho biết nguyên nhân khiến một số học sinh không được xếp theo nguyện vọng ban đầu là do nhà trường không đủ số lượng giáo viên để mở đồng thời tất cả các tổ hợp như dự kiến.

Tuy vậy, để bảo đảm quyền lợi của học sinh và tạo điều kiện cho một số em có điểm tương đối cao đăng ký nguyện vọng 2 (tổ hợp 1) được quay lại nguyện vọng 1 (tổ hợp 2), Ban giám hiệu đã quyết định điều chỉnh cơ cấu lớp. Cụ thể, nhà trường sẽ giảm 1 lớp tổ hợp 1 và tăng 1 lớp tổ hợp 2.

"Đây là phương án chính thức của nhà trường trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về môi trường học tập cho các em, rất mong quý phụ huynh phối hợp để việc xếp lớp đạt hiệu quả giáo dục cao nhất" - ông Toàn nói.

Ban giám hiệu Trường THPT Hàm Thuận Bắc cho biết danh sách lớp mới sẽ được công bố trước ngày 10-8-2025.

Trước đó, trường THPT Hàm Thuận Bắc công bố danh sách 4 tổ hợp môn học lựa chọn lớp 10, năm học 2025 – 2026.

Trong đó, ngoài những môn học bắt buộc, học sinh được xếp lớp theo tổ hợp nguyện vọng trúng tuyển, gồm: tổ hợp 1 (Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ), tổ hợp 2 (Vật lý, Hóa học, Địa lý, Tin học), tổ hợp 3 (Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) và tổ hợp 4 (Vật lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

