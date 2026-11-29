Yêu thích phong cách nội thất sang trọng hiện đại (Modern Luxury), gia chủ mong muốn sở hữu một không gian sống có sự đa dạng về chất liệu nhưng không quá cầu kỳ, phô trương. Thiết kế vì thế chú trọng đến tỷ lệ sử dụng vật liệu, sự tương phản giữa các bề mặt và cách tổ chức ánh sáng.

Tại phòng khách, tông màu tối giản: trắng, xám, đen, và độ bóng của vật liệu đá, kính, kim loại tạo nên vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Bộ sofa dáng thấp kết hợp cùng bàn trà bo góc và thảm trải sàn tạo thành khu vực tiếp khách. Trên nền màu trung tính, những chiếc gối tựa đỏ trầm trở thành điểm nhấn màu sắc. Cầu thang sử dụng lan can kính, hạn chế sự chia cắt về tầm nhìn trong không gian.

Khu vực bếp và phòng ăn có sự thống nhất về màu sắc và vật liệu với phòng khách. Hệ tủ bếp được bố trí sát tường, tận dụng chiều cao để gia tăng diện tích lưu trữ. Những đường vân đá trên mặt bàn ăn, mặt bếp và tường bếp trở nên nổi bật bên cạnh các cánh tủ tối màu. Phía trên bàn ăn là hệ đèn thả với những vòng sáng đan xen, tạo điểm nhấn cho khu vực sum họp gia đình.

Nếu không gian sinh hoạt chung nổi bật với những bề mặt bóng và sắc màu đậm thì các phòng ngủ lại mang vẻ nhẹ nhàng hơn. Gam trắng kem, be và nâu sáng chiếm phần lớn diện tích, kết hợp với sàn vân gỗ lát xương cá, rèm vải và đầu giường bọc đệm. Hệ tủ quần áo, kệ tivi, bàn làm việc và bàn trang điểm được bố trí liền mạch dọc theo các diện tường, giúp không gian nghỉ ngơi thêm gọn gàng.

Một yếu tố xuyên suốt thiết kế nội thất là ánh sáng. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên đi qua hệ cửa kính, làm nổi bật màu sắc và đường vân của vật liệu. Vào buổi tối, ánh sáng từ các khe hắt tường, hộc tủ và đèn trang trí đem lại sắc thái ấm áp cho ngôi nhà, đồng thời làm dịu cảm giác lạnh của đá và kính.