Báo cáo mới nhất từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, thanh khoản thị trường bất động sản đang trên đà cải thiện rõ rệt. VARS dự báo tổng số lượng giao dịch toàn thị trường trong quý IV/2026 có thể đạt khoảng 25.000 sản phẩm, cao gấp đôi so với quý III. Động lực chính thúc đẩy sự khởi sắc này đến từ nhu cầu mua nhà thường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, kết hợp với dòng sản phẩm nhà ở xã hội mở bán dồi dào.

Các dữ liệu thị trường cũng ghi nhận mức độ quan tâm và lượng tìm kiếm bất động sản trực tuyến tiếp tục duy trì ổn định. Lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng vẫn rất lớn, thể hiện nguồn tài chính tiềm năng trong dân. Đặc biệt, thông tin từ các sàn giao dịch cho thấy nhu cầu khảo sát thực địa và xem dự án trực tiếp của khách hàng vẫn ở mức cao. Đây được đánh giá là nhu cầu thực tế hiện hữu chứ không phải sự quan tâm ảo.

Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách ưu đãi, khuyến mãi từ các chủ đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu thanh khoản. Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp thúc đẩy doanh số, vì vậy nhiều chủ đầu tư thường tung ra các chương trình khuyến mãi, chính sách kích cầu lớn như chiết khấu thẳng vào giá bán, hỗ trợ giải ngân cho vay, hỗ trợ lãi suất trong khoảng thời gian nhất định, tặng quà khi mua nhà…

Tại TPHCM, MIK Group đưa ra loạt ưu đãi tại Imperia Sensa Park, trong đó khách hàng thanh toán nhanh 95% giá trị căn hộ được chiết khấu 14%. Với khách hàng vay ngân hàng, dự án áp dụng hỗ trợ lãi suất 24 tháng. Ngoài ra, chương trình còn có ưu đãi Early Bird 1,5%, tặng hai năm phí quản lý và các quà tặng đi kèm. Chính sách được thiết kế theo hướng khuyến khích người mua có sẵn dòng tiền thanh toán sớm, đồng thời hỗ trợ nhóm khách hàng cần sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, OBC Holdings đã đưa ra quá trình triển khai giải pháp tài chính linh hoạt tại dự án A&K Tower. Với chính sách "3 không" khách hàng chọn vay sẽ không lo vốn ban đầu, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Với những khách mua không sử dụng phương án vay ngân hàng có thể chọn chính sách "3 có" sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 68 triệu đồng, ưu đãi khi thanh toán nhanh lên đến 14,25%.

Đặc biệt, một xu hướng đáng chú ý trên thị trường bất động sản dịp cuối năm 2026 là việc các chủ đầu tư lớn đồng loạt sử dụng voucher như một công cụ tri ân khách hàng cũ, đồng thời kích thích nhu cầu mua thêm sản phẩm trong hệ sinh thái của mình. Đầu tiên, Vinhomes triển khai chương trình Hỗ trợ đồng hành, tặng voucher tương đương 8–10% giá trị bất động sản khách hàng đang sở hữu, có thể sử dụng để thanh toán tối đa 30% giá trị bất động sản mới tại các dự án đủ điều kiện.

Sunshine Group cũng tung Voucher NobleX Point dành cho khách hàng thân thiết, với giá trị lên tới 10% giá trị bất động sản theo hợp đồng gốc, được sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị sản phẩm mới trong hệ sinh thái Sunshine – NobleX; đặc biệt, voucher có thể cộng dồn và chuyển tặng cho người thân theo quy định. Trong khi đó, Eurowindow Holding triển khai Voucher Tri ân dành cho khách hàng từng giao dịch tại các dự án thuộc hệ sinh thái, với mức khấu trừ tối đa 10% giá trị sản phẩm mới tại Eurowindow Twin Parks.

Điểm chung của các chính sách này là không chỉ hướng tới việc giảm chi phí mua nhà, mà còn tạo động lực để khách hàng tiếp tục tái đầu tư, nâng cấp tài sản trong cùng hệ sinh thái. Thay vì liên tục tìm kiếm khách hàng mới, các chủ đầu tư đang khai thác chính tệp khách hàng đã có trải nghiệm và lịch sử giao dịch với thương hiệu, biến lòng trung thành thành một lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua bán hàng cuối năm.

Trong khi các chủ đầu tư "chiều khách" hết sức thì thị trường cũng xuất hiện dòng tiền săn hàng tốt cuối năm. Quan sát thực tế cho thấy, hầu hết người mua sẽ có tiền dư dồn về cuối năm sau thời gian làm việc tích góp cả năm. Thay vì gửi tiền vào ngân hàng thì nhiều người lựa chọn hình thức đầu tư bất động sản để sinh lời.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định, hiện là thời điểm dễ mua bất động sản nhất. Nhu cầu mua nhà vẫn cao, trong khi mức giá phù hợp và chính sách thanh toán tốt đóng vai trò quyết định giao dịch thời điểm này. "Chính sách mua nhà nổi bật đang tạo ra thanh khoản cho thị trường căn hộ. Hầu hết giao dịch căn hộ gần đây rơi vào các dự án có những đột phá về chính sách bán hàng; dự án đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính cũng như tiến độ xây dựng nhanh chóng…", ông Đính nói.

Theo nhận định của Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, thanh khoản bất động sản sẽ phục hồi trong quý này nhờ động thái giảm lãi suất, chính sách bán hàng và tâm lý mua bất động sản vào dịp cao điểm cuối năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực doanh số bán hàng. Vì thế, động thái tung giỏ hàng kèm các chính sách ưu đãi lớn là cơ hội cho người mua nhà.