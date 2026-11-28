Giữa năm 2025, những lô đất dịch vụ An thượng tại xã An Khánh (Hà Nội) mà anh Trịnh Văn Đại (Đại Mỗ) tìm mua có giá khoảng 8 tỷ đồng, giá trung bình 160 triệu đồng/m2. Đến nay, một lô diện tích 54m2 anh đang thương lượng đã được chủ nhà điều chỉnh giảm xuống khoảng 135 triệu đồng/m2. Anh Đại tiếp tục đàm phán đưa giá về mức 130 triệu đồng/m2 để phù hợp hơn với khả năng tài chính của gia đình.

Hiện gia đình anh Đại vốn đang ở trong căn hộ chung cư tại khu vực Đại Mỗ. Tuy nhiên, anh muốn xuống ở nhà mặt đất bởi gia đình có thêm thành viên. Vợ chồng anh ở cùng bố mẹ nên nhà đất sẽ phù hợp hơn khi có thể chồng tầng thêm phòng. Anh dự định xây nhà sẽ lắp thang máy, đất dịch vụ đường rộng gần 7m2 nên ô tô vẫn đỗ tận nhà.

"Việc nhà đất giảm giá trong khoảng một năm nay là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Đến nay tôi thấy giá đã tốt nên quyết định xuống tiền. Cách đây 2 tháng tôi cũng có tham khảo một lô đất 2 mặt tiền gần 60m2, vì nghĩ nhà đất còn giảm thêm nên tôi không vội chốt, nay quay lại đã có khách mua. Vì thế, giờ gặp căn ưng ý giá hợp lý là tôi chổt mua luôn, chần chừ sợ mất cơ hội", chị Hòa chia sẻ.

Cùng quan điểm với anh Đại, vợ chồng chị Hải Minh, chủ hộ kinh doanh quần áo tại phố Trường Chính cũng cho biết hiện gia đình chị đang tìm mua một căn biệt thự song lập bên Khu đô thị Ocean Park 2-3. Theo chị Minh, gần 15 năm sống ở khu vực Trường Chính đến nay gia đình cảm giác khá ngột ngạt khi ở nhà mặt ngõ. Dù ngõ nhà chị rộng, ô tô đỗ cửa tuy nhiên thiếu sân chơi và tiện ích.

"Con cái lớn thích chơi các môn đá bóng, bóng rổ. Vợ chồng tôi lại mê thể thao nên khi công việc kinh doanh ổn định, chủ yếu bán online và xuất hàng đi các khu vực nên gia đình tôi quyết định mua nhà trong khu đô thị lớn. Chị chọn mua thời điểm này bởi giá đã rẻ hơn 30% giá so với thời điểm trước", chị Minh cho biết.

Trường hợp của anh Đại và vợ chồng chị Hải Minh cho thấy diễn biến thị trường đang có lợi cho người mua lúc này khi mức giá bất động sản trung bình đang thấp hơn 30% so với năm 2025. Thậm chí, nếu chịu khó tìm hiểu, lọc hàng người mua sẽ tìm được những sản phẩm vị trí đẹp mà trước đây thường khó mua hoặc không có người bán.

Nguyễn Hà, một môi giới bất động sản khu vực phía tây Hà Nội, cho biết bước vào quý cuối năm, lượng giao dịch cải thiện hơn so với hồi quý III. Khách mua của anh chủ yếu là người có sẵn tiền mặt, kiên nhẫn tìm kiếm các bất động sản "ngộp" tài chính, giảm giá trên 20% so với lúc đỉnh. Do khá sát với thị trường nên gặp hàng ưng, giá tốt là họ chốt ngay.

Không chỉ khách mua hàng thứ cấp có giá tốt mà ngay đến thị trường sơ cấp hiện mức giá cũng được các chủ đầu tư hạ kỳ vọng ra hàng. Chẳng hạn như dự án căn hộ Gamuda Central Park tại Yên Sở của Gamuda Land, cách đây vài tháng thị trường đồn đoán rất có thể dự án sẽ chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá rumor được công bố cuối tháng 11 được đưa ra 92 triệu đồng. Thậm chí, nhiều môi giới còn dự đoán mức giá chốt cuối cùng sẽ còn thấp hơn.

Quan sát thực tế trên thị trường cũng thấy rõ, hiện nay nhiều chủ đầu tư ra hàng thời điểm cuối năm đã hạ kỳ vọng giá bán từ 10-20% tùy từng dự án và khu vực so với kế hoạch đầu năm 2026. Lý do bởi, mặt bằng giá chung của toàn thị trường đã giảm, để kích cầu các chủ đầu tư chấp nhận đưa ra giá tốt. Đây cũng là cơ hội cho người mua nhà để chọn lựa được sản phẩm tốt với mức giá ưng ý.

Đánh giá về thị trường hiện tại, các chuyên gia cho biết hiện người mua có sẵn tiền mặt đang có lợi thế để sở hữu bất động sản. Nhiều nhà đầu tư sành sỏi cũng cho biết họ đã ngấm bài học "mua vào khi thị trường trầm lắng và bán ra khi thị trường sôi động". Do đó, nhiều nhà đầu tư có sẵn dòng tiền cho rằng đây là thời điểm đi "săn hàng" tốt, giá hợp lý.

Chị Huế, một nhà đầu tư ở Hà Nội nhận định, thị trường hiện nay đúng là phải 10 năm mới có một lần khi cả các chủ đầu tư và nhà đầu tư nhỏ lẻ đang giảm giá bán. Những người có tiền đang chiếm ưu thế hơn và dễ dàng thương thảo về giá. Chị Huế cũng nhận định hiện đã thấy đáy ở nhiều sản phẩm.

"Nếu tìm được sản phẩm phù hợp thì nên xuống tiền ngay đừng mang tâm lý lo ngại chưa tạo đáy, giá còn xuống nữa. Thị trường địa ốc khác với chứng khoán, nếu gặp hàng tốt mà không bắt ngay thì sẽ dễ dàng bị mất. Và thực tế, không ai có thể nhận định được rõ ràng thị trường thời gian tới sẽ đi xuống hay đi lên", chị Huế cho biết.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư lúc này, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết đây là thời điểm tốt để mua bất động sản, nhưng người mua phải xác định đây không phải là cú “bắt đáy” trong ngắn hạn, mà cần tâm thế lâu dài đối với thị trường bất động sản. Nhà đầu tư cần cẩn trọng tập trung lâu dài vào giá trị sản phẩm như vị trí, dòng tiền sản phẩm có thể tạo ra.

Còn Bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), khuyến nghị người mua nhà để ở không nên chờ đợi mức đáy tuyệt đối. Thay vào đó, người mua cần đánh giá giá trị hiện tại có tương xứng với công năng, lịch sử biến động giá của tài sản và năng lực tài chính bản thân hay không.

"Nếu mức tăng qua các năm quá cao so với giá trị thực, việc tiếp tục quan sát là cần thiết; còn khi tài sản đã về vùng giá hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu ở, người mua có thể xem xét giải ngân", bà Hằng khẳng định.