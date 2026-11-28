Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố (TP) Huế Lê Trí Thanh đã ký ban hành quyết định thành lập Khu Công nghệ cao TP Huế. Đây là khu công nghệ cao có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược; sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao, hỗ trợ ươm tạo, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 1.081ha, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 25km, cách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài khoảng 11km và cảng Chân Mây khoảng 50km. Phía Bắc và phía Đông khu đất giáp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phía Tây giáp phường Phú Bài.

Vị trí này được đánh giá có khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, đường 14B và trục cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, đồng thời liên kết với các khu công nghiệp, đô thị và hệ thống logistics ở phía Nam thành phố.

Đáng chú ý, khu đất hiện chủ yếu là đất rừng sản xuất với diện tích khoảng 955,53ha, chiếm gần 88,4% tổng diện tích. Theo đánh giá trong đề án, khoảng 700-800ha có địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, trong khi các khu vực đồi cao và mặt nước được xem xét gắn với không gian cây xanh, cảnh quan.

Dành hơn 319ha cho hạ tầng công nghệ cao, trọng tâm là trung tâm dữ liệu AI

Theo đề án thành lập Khu Công nghệ cao thành phố Huế, không gian toàn khu được dự kiến tổ chức thành 5 nhóm chức năng chính cùng hệ thống giao thông, với tổng diện tích 1.081ha.

Trong đó, khu vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao có diện tích lớn nhất, khoảng 344,69ha. Khu vực hạ tầng công nghệ cao có diện tích 319,52ha, trọng tâm là phát triển trung tâm dữ liệu AI.

Ngoài ra, thành phố dự kiến bố trí 88,61ha cho các dịch vụ, tiện ích công nghệ cao; 28,98ha cho hạ tầng kỹ thuật đầu mối; 183,12ha cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan. Đất giao thông chiếm khoảng 116,08ha.

Đáng chú ý, riêng khu vực hạ tầng công nghệ cao được đề án tính toán kịch bản kỹ thuật với công suất trung tâm dữ liệu AI khoảng 1.000MW. Tổng phụ tải điện toàn khu trong phương án dự kiến khoảng 1.550MW.

Đây là những thông số trong phương án định hướng phát triển, chưa phải công suất đã được đầu tư hoặc cam kết cung cấp. Khả năng triển khai trên thực tế sẽ phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết, nhu cầu của nhà đầu tư và năng lực đáp ứng hạ tầng điện.

Về định hướng phát triển, đến năm 2030, khu công nghệ cao tập trung vào 3 trụ cột chính gồm AI, dữ liệu và công nghệ số; công nghệ sinh học, y dược; nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Các lĩnh vực bán dẫn, robot, tự động hóa, điện tử, năng lượng và vật liệu mới cũng được định hướng thu hút đầu tư theo nhu cầu thị trường, năng lực của doanh nghiệp và điều kiện hạ tầng.

Không gian nghiên cứu dự kiến bố trí các phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo, đào tạo và dây chuyền sản xuất thử nghiệm. Trung tâm dữ liệu AI được định hướng cung cấp hạ tầng tính toán và dữ liệu dùng chung, phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Đề án cũng đặt mục tiêu tăng cường liên kết với Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm. Các khu công nghiệp trong khu vực được xem là nơi tiếp nhận, mở rộng sản xuất sau giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.

Theo tính toán trong đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư trong phạm vi Khu Công nghệ cao thành phố Huế khoảng 6.700 tỷ đồng.

Triển khai theo nhiều giai đoạn, khu vực ưu tiên ban đầu khoảng 432ha

Theo lộ trình trong đề án, năm 2026 thành phố tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đo đạc, kiểm kê hiện trạng đất đai, rà soát ranh giới và chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng.

Sang năm 2027, khu vực ưu tiên triển khai giai đoạn đầu có quy mô tạm tính khoảng 432ha, dự kiến thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, san nền và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Mục tiêu đến năm 2028 là hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản tại khu vực ưu tiên này.

Giai đoạn 2028-2030, thành phố dự kiến tiếp tục mở rộng hạ tầng công nghệ, các khu nghiên cứu và dịch vụ. Giai đoạn 2031-2032 sẽ hoàn thiện phần diện tích còn lại theo nhu cầu phát triển và khả năng huy động vốn.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành các trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời dự kiến thu hút khoảng 6.000-8.000 nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế.

Tại quyết định thành lập, UBND thành phố Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, xác định ranh giới và vị trí khu công nghệ cao.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố được giao chủ trì lập quy hoạch chi tiết, tham mưu quy chế hoạt động, tổ chức các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý khu công nghệ cao.