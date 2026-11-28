Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 600 căn hộ dự án The Emerald 68.

Theo đó, Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (tên thương mại là The Emerald 68) do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư, gồm 3 tầng hầm và 2 block với 770 căn hộ và 15 căn dịch vụ thương mại. Chủ đầu tư đã gửi văn bản đến Văn phòng Đăng ký đất đai, đề nghị báo cáo Tổ Công tác 1645 xem xét cấp giấy chứng nhận cho khách hàng nhận chuyển nhượng tại dự án.

Sau khi xem xét hồ sơ pháp lý, Tổ Công tác 1645 thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 600 căn theo đề nghị của chủ đầu tư. Một phần số căn còn lại được tạm giữ để chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương xử lý những vấn đề còn tồn tại về thành lập Ban quản trị, giấy phép môi trường và thuế.

Tại dự án Khu nhà ở cao tầng ở phường Tân Mỹ, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 111 căn nhà thấp tầng. Dự án có diện tích hơn 5,26 ha, gồm 111 căn nhà thấp tầng và 903 căn hộ chung cư.

111 căn nhà thấp tầng của dự án Khu nhà ở cao tầng ở phường Tân Mỹ được cấp sổ.

UBND TPHCM công nhận Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư dự án vào tháng 6/2015. Tháng 7/2021, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 1 cho hạ tầng kỹ thuật và phần ngầm chung cư cao tầng. Đến tháng 5/2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng hiệu đính số căn hộ trong hồ sơ thiết kế từ 924 xuống 903 căn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án đã hoàn tất nghiệm thu công trình, nghiệm thu về môi trường và nghĩa vụ tài chính. Sau khi nghe ý kiến các thành viên tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho 111 căn nhà thấp tầng theo đề nghị của chủ đầu tư.