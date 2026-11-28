Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 từ ngày 28/12/2026 đến hết ngày 3/2/2027.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam đầu tư, nằm tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, nay thuộc phường Bồ Đề.

Trong đợt mở bán này, có 126 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường, diện tích dao động từ 32,31m2 đến 36,2m2. Đây là số căn còn lại thuộc quỹ nhà ở xã hội để bán sau đợt mở bán đầu tiên.

Giá bán nhà ở xã hội trung bình được công bố ở mức 29,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Mức phí bảo trì là 560.072 đồng/m2.

Với diện tích căn hộ từ 32,3-36,2m2, giá căn hộ tạm tính khoảng 950 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Còn mức thuê mua trung bình gần 347.000 đồng mỗi m2 (gồm VAT), tương đương khoảng 11-26,7 triệu đồng một tháng, tùy diện tích.

Vị trí Rice City Long Châu.

Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu ký hợp đồng mua bán căn hộ trong quý I/2027, bàn giao nhà vào quý III/2027.

Rice City Long Châu có tổng diện tích đất 60.355m2, gồm 3 tòa nhà CT1, CT2 và CT3, cao 22 tầng, với tổng quy mô 1.951 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 1.765 căn thuộc diện bán và 186 căn thuộc diện thuê mua.

Ở đợt 1, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán 1.609 căn, còn lại 156 căn; đồng thời ký 169 hợp đồng thuê mua, còn 17 căn. Tổng cộng, dự án còn 173 căn nhà ở xã hội sau đợt 1, trong đó 126 căn được đưa ra mở bán đợt 2.