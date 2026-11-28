Với chiều ngang 5 m, chiều dài 21 m và quy mô 5 tầng, công trình mang đặc điểm hình khối thường thấy của nhà phố. Để giảm cảm giác cao và hẹp, thiết kế sử dụng những đường bo cong, kết hợp với cách phân chia mặt đứng thành nhiều lớp.

Mặt tiền ngôi nhà là sự kết hợp giữa những mảng tường trắng, bề mặt gỗ, gạch thông gió và hệ lam cửa xếp liên kết hai tầng lầu. Sự đan xen giữa các mảng đặc và rỗng giúp mặt đứng bớt đơn điệu, đồng thời tạo điều kiện cho ánh sáng và không khí tự nhiên đi vào bên trong.

Những đường cong của kiến trúc tiếp tục được sử dụng trong thiết kế nội thất. Các góc nhọn được hạn chế, nhường chỗ cho những khung vòm và đồ nội thất có đường nét bo tròn. Cách tạo hình này mang đến sự thống nhất giữa diện mạo bên ngoài và không gian sống bên trong ngôi nhà.

Nội thất được thiết kế theo phong cách Japandi, kết hợp tinh thần tối giản của Nhật Bản với nét mộc mạc, gần gũi của phong cách Bắc Âu. Tại tầng trệt, không gian sinh hoạt chung được bố trí theo kiểu Nhật với phản ngồi và bàn trà thấp. Việc sử dụng nội thất có chiều cao thấp giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn về mặt thị giác.

Điểm nhấn tại khu vực này là ô cửa tròn hướng ra vườn đứng. Hình dáng của ô cửa tiếp nối những đường cong trong kiến trúc, đồng thời tạo một khung nhìn riêng dành cho mảng xanh bên ngoài.

Các tầng trên được dành cho những phòng ngủ với sắc thái nội thất riêng biệt. Dù có sự thay đổi trong cách bài trí, những đường nét mềm mại vẫn là yếu tố kết nối các không gian.

Trên sân thượng, hệ mái kính kết hợp với nhiều cây xanh tạo thêm một khoảng nghỉ cho ngôi nhà. Từ khu vườn đứng ở tầng trệt đến khoảng xanh trên sân thượng, thiên nhiên được đưa vào những vị trí khác nhau theo chiều cao công trình, giúp không gian sống thêm gần gũi và sinh động.