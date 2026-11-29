Theo ghi nhận của PV, vào khoảng giữa giờ chiều 28/11, mây đen xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM, thời điểm này, nước sông Sài Gòn đang dâng theo kỳ triều cường cuối con nước Rằm tháng 10 âm lịch (ảnh: Ghi nhận tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận).

Đường Trần Xuân Soạn trước đây thường xuyên bị ngập do triều cường (ảnh tư liệu vào tháng 11/2025).

Việc các cống ngăn triều thuộc hệ thống chống ngập do triều tại TPHCM vận hành liên hoàn giúp cải thiện đáng kể tình trạng ngập do triều cường tại khu vực phía Nam thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TPHCM.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét, cơ quan khí tượng ghi nhận các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực ở TPHCM.

Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tốc độ 8-17m/s. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Về tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm và duy trì ở mức cao.

Số liệu thực đo lúc 7h ngày 28/11 cho thấy, tại trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền, mực nước đạt 1,55m, cao hơn báo động 2 là 0,06m. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước đạt 1,52m, xấp xỉ báo động 3.

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TPHCM xuống nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 duy trì đến hết ngày 29/11/2026.