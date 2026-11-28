Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Đến nay, dự án đã được bàn giao 195.673,6 m² trên tổng số 196.016,5 m², đạt 99,8%. Tuy nhiên, 342,9 m² đất còn lại thuộc 3 hộ dân tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công trụ 4P5 của nhánh cầu số 4 và tuyến đường nhánh dài 120 m.