Mới đây, Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong một show thời trang tại Hà Nội. Sau thời gian ít tham gia các sự kiện giải trí, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tái xuất trên sàn diễn với hình ảnh cá tính, khác hẳn vẻ giản dị thường thấy trong những video đời thường.

Trong chương trình, Phương Oanh diện bộ trang phục xuyên thấu màu đỏ, thiết kế ôm sát, kết hợp áo choàng dài chạm sàn được trang trí bằng lông vũ. Cô búi tóc cao, trang điểm sắc nét và giữ thần thái lạnh lùng khi sải bước trước khán giả.

Ở tuổi 37, đã là mẹ của hai con, nữ diễn viên vẫn sở hữu vóc dáng cân đối và phong thái tự tin. Màn xuất hiện lần này càng gây chú ý bởi đã khá lâu cô không tham gia trình diễn thời trang.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến Phương Oanh trở lại catwalk, đồng thời nhắc lại quãng thời gian cô từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi nổi tiếng trên màn ảnh. Dưới các đoạn video ghi lại tiết mục, một số bình luận viết: “Bất ngờ thật sự, lâu lắm rồi mới thấy Phương Oanh xuất hiện trên sàn catwalk”, “Suýt quên mất trước khi làm diễn viên, Phương Oanh từng là người mẫu”, hay “Bình thường toàn thấy chị vào bếp nấu ăn, nay trở lại sàn diễn nhìn khác hẳn”.

Bên cạnh những lời khen về vóc dáng và thần thái, người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn nữ diễn viên xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động nghệ thuật.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, cô từng có thời gian làm người mẫu.

Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, Phương Oanh có giai đoạn khá kín tiếng, ít chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Fanpage chính thức của cô cũng tạm ngừng cập nhật từ tháng 9/2025 và đến tháng 3/2026 mới hoạt động trở lại.

Kể từ khi hoàn thành bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng vào cuối năm 2025, nữ diễn viên chưa công bố dự án diễn xuất mới. Thay vào đó, cô dành thời gian cho gia đình, chăm sóc hai con nhỏ và thực hiện các vlog nấu ăn. Gần đây, Phương Oanh cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến đi cùng các con.

(Ảnh: FBNV)



