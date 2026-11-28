Thành tích này giúp Trại Giam Hạnh Phúc đứng vào hàng những phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Đáng chú ý, tốc độ kiếm tiền của Trại Giam Hạnh Phúc hiện đang khiến nhiều người phải đặt lên bàn cân với hai hiện tượng phòng vé trước đó là Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người.

Theo thống kê doanh thu, Trại Giam Hạnh Phúc chạm mốc 200 tỷ đồng vào chiều tối 27/11, sau một tuần công chiếu chính thức kể từ ngày 20/11. Trước đó, bộ phim đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng khi thu về 21 tỷ đồng ngay trong ngày khởi chiếu, lập kỷ lục phim Việt có doanh thu ngày đầu tiên cao nhất năm 2026 nếu không tính các dịp lễ, Tết. Sau 3 ngày, tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng; đến khoảng 4,5 ngày, doanh thu tiếp tục chạm 150 tỷ đồng.

(Ảnh: NSX)

Nhìn vào tốc độ tăng trưởng này, có thể thấy Trại Giam Hạnh Phúc đang sở hữu một hành trình phòng vé đáng chú ý. Đặc biệt, bộ phim không cần đến một kỳ nghỉ lễ dài ngày để tạo cú hích doanh thu mà vẫn duy trì được sức hút trong tuần công chiếu đầu tiên. Việc chính thức vượt 200 tỷ đồng vào tối 27/11 cũng là một cột mốc quan trọng, cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt quá sớm.

(Ảnh: NSX)

Để thấy rõ hơn thành tích của Trại Giam Hạnh Phúc, có thể đặt bộ phim cạnh hai cái tên từng tạo nên cơn sốt phòng vé trong năm nay. Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành từng cán mốc 50 tỷ đồng chỉ sau một ngày, 100 tỷ đồng sau khoảng 2,5 ngày và chính thức chạm 200 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu. Đây cũng là bộ phim Việt đạt mốc doanh thu 200 tỷ nhanh nhất mọi thời đại. Sau đó, tác phẩm tiếp tục tăng tốc, đạt 300 tỷ đồng sau khoảng 8-9 ngày và khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 449 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trại Buôn Người cần 7 ngày để cán mốc 200 tỷ đồng, tính từ thời điểm khởi chiếu chính thức ngày 25/9. Bộ phim lần lượt đạt 20 tỷ đồng sau ngày đầu tiên, 50 tỷ đồng sau 2 ngày và 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày. Đáng chú ý, tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút để cán mốc 300 tỷ đồng sau 12 ngày, 400 tỷ đồng sau 16 ngày, trước khi khép lại với tổng doanh thu 496 tỷ đồng. Đây hiện là một trong những bộ phim có thành tích phòng vé nổi bật nhất điện ảnh Việt năm 2026.

Như vậy, xét riêng tốc độ cán mốc 200 tỷ đồng, Trại Giam Hạnh Phúc đang chậm hơn Thỏ Ơi!! khoảng hơn 2 ngày và gần như ngang ngửa Trại Buôn Người. Đây là một kết quả rất đáng chú ý đối với bộ phim ra mắt vào thời điểm cuối tháng 11, nhất là khi hai đối thủ được đặt lên bàn cân đều là những hiện tượng phòng vé có sức bật cực lớn.

(Ảnh: Facebook)

Không chỉ có doanh thu, bản thân Trại Giam Hạnh Phúc cũng sở hữu một câu chuyện tương đối khác biệt giữa loạt phim Việt ra rạp năm nay. Tác phẩm xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một người đàn ông phải nhận án tù 1 năm 8 tháng sau khi vô ý gây ra cái chết cho người khác trong lúc bảo vệ em gái. Từ một công dân mẫu mực, Phúc bước vào môi trường trại giam với những quy tắc, mối quan hệ và va chạm hoàn toàn mới. Tại đây, nhân vật phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống sau song sắt, đồng thời gặp gỡ những con người có số phận và hoàn cảnh khác nhau.

(Ảnh: NSX)

Một trong những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý là cán bộ Tú (Ma Ran Đô), người quản ngục xuất hiện trong hành trình của Phúc. Những tương tác giữa hai nhân vật cũng trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận trên mạng xã hội. Thay vì chỉ khai thác câu chuyện tù tội theo hướng căng thẳng, bộ phim lựa chọn đưa vào nhiều tình huống đời thường, những mối quan hệ và lát cắt cảm xúc trong môi trường đặc biệt này. Chính sự kết hợp giữa yếu tố hài hước, tình cảm và câu chuyện về những con người đứng trước sai lầm, cơ hội làm lại cuộc đời tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Tuấn Trần - Ma Ran Đô bất ngờ trở thành hiện tượng hot khi phim chiếu (Ảnh: NSX)

Với đạo diễn Trung Lùn, đây là bộ phim điện ảnh thứ ba, tiếp tục đánh dấu hành trình làm phim thương mại sau những dự án trước đó. Sự góp mặt của Tuấn Trần cùng dàn diễn viên cũng giúp tác phẩm thu hút sự quan tâm ngay từ trước khi ra rạp. Đặc biệt, hiệu ứng thảo luận xoay quanh các nhân vật Phúc và Tú thời gian qua đã góp phần đưa bộ phim tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả trên mạng xã hội.

Tất nhiên, việc cán mốc 200 tỷ đồng không đồng nghĩa Trại Giam Hạnh Phúc chắc chắn sẽ vượt qua thành tích của hai người tiền nhiệm. Thỏ Ơi!! có lợi thế lớn khi ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu xem phim ngoài rạp tăng cao. Trong khi đó, Trại Buôn Người cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ từ các thông tin, hoạt động truyền thông liên quan đến Thông tin Chính phủ. Cả hai đều sở hữu những lợi thế riêng để tạo nên cú bứt phá doanh thu. Dẫu vậy, việc Trại Giam Hạnh Phúc có thể kiếm về 200 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần vẫn là tín hiệu rất tích cực. Với đà tăng trưởng hiện tại, câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu bộ phim của Trung Lùn có đủ sức tiếp tục bứt tốc, chạm mốc 300 tỷ đồng rồi xa hơn nữa hay không.