Ngày 13/10, Starbucks Trung Quốc tung ra gói quà thành viên mang tên "Lạc Lạc" với giá 158 nhân dân tệ, khoảng 600.000 đồng. Món chính trong gói là chiếc túi rút dây bằng da PU màu nâu caramel, dây đeo tháo rời được nên có thể xách tay, đeo vai hoặc đeo chéo, kèm phiếu giảm nửa giá và phiếu mua một tặng một. Chỉ vài tuần sau, đây đã thành món khó mua nhất hệ thống.

Chiếc túi trong gói quà thành viên "Lạc Lạc" của Starbucks Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Lý do nằm ở phom dáng. Thân túi mềm, miệng rút dây thắt nút hai bên, tông nâu ấm khiến người mua lập tức nghĩ đến Flamenco, dòng túi kinh điển của nhà mốt Tây Ban Nha Loewe. Theo SCMP, bản Flamenco cỡ trung có giá niêm yết 23.900 nhân dân tệ tại Trung Quốc đại lục, khoảng 93 triệu đồng, tức đắt gấp hơn 150 lần chiếc túi của Starbucks.

Túi Flamenco, dòng túi kinh điển của nhà mốt Tây Ban Nha Loewe. Ảnh: Loewe

Dân mạng xứ Trung lập tức đặt biệt danh "Tinh Ý Uy", ghép chữ đầu tên tiếng Trung của Starbucks (Tinh Ba Khắc) với 2 chữ cuối tên tiếng Trung của Loewe (La Ý Uy). Theo trang nghiên cứu thị trường China Skinny, một câu đùa lan truyền rộng là: năm 2026, cuối cùng cũng có thể trả đủ tiền mua Loewe, ở Starbucks.

Túi Starbucks (trái) và túi Loewe Flamenco (phải) đặt cạnh nhau. Ảnh: Find Subscription Boxes

Đi 5 cửa hàng mới mua được một chiếc

Việc săn túi bị ví như đi "phối hàng" ở cửa hiệu xa xỉ. Theo trang tài chính Đồng Hoa Thuận, nhiều cửa hàng Starbucks chỉ được phân bổ đúng một chiếc, có người phải ghé 5 cửa hàng mới mua được. Phóng viên trang này đến 2 cửa hàng gần văn phòng thì cả hai đều đã hết, nhân viên cho biết mỗi nơi chỉ nhận một chiếc, cửa hàng lớn mới có nhiều hơn.

Người mua khen túi đứng phom, không bị xẹp, nhẹ mà đựng được nhiều đồ, hợp dân văn phòng. Có người còn thay dây đeo bằng dây da thật cho sang hơn. Một người kể định mua Loewe dịp nghỉ lễ Quốc khánh nhưng thấy mức giảm giá không hấp dẫn nên chuyển sang túi Starbucks, coi như "tiết kiệm" được khoảng 15.000 nhân dân tệ. Theo SCMP, chính người mua thừa nhận phiếu giảm giá đồ uống chỉ là phụ, thứ họ cần là một chiếc túi đẹp, dùng được hằng ngày mà không phải bỏ ra số tiền lớn.

Người mua khoe chiếc túi "Tinh Ý Uy" trên mạng xã hội. Ảnh: SCMP

Chiếc túi màu caramel (phải) được nhiều dân văn phòng chọn làm túi đi làm hằng ngày. Ảnh: Find Subscription Boxes

Không phải lần đầu Starbucks "đụng hàng" nhà mốt

Mùa xuân năm nay, Starbucks Trung Quốc từng bán chiếc túi đan cũng giá 158 nhân dân tệ, 2 màu nâu và cầu vồng, bị so với mẫu túi đan hơn 10.000 tệ của Miu Miu và cháy hàng ở nhiều thành phố, theo Đồng Hoa Thuận. Năm 2025, túi quà dịp Tết Đoan Ngọ của hãng lại bị nói giống tote Longchamp. Ở Đài Loan, 2 mẫu túi da của Starbucks bị dân mạng gọi vui là bản bình dân của Hermès Garden Party, giá chỉ 950 đến 1.050 Đài tệ, theo TVBS.

Mẫu túi đan mùa xuân năm nay của Starbucks Trung Quốc từng bị so với túi Miu Miu. Ảnh: Find Subscription Boxes

Những món đồ này thường có đời sống thứ hai trên thị trường bán lại. Chiếc cốc chân mèo năm 2019 giá 199 nhân dân tệ từng được rao lại hơn 1.000 tệ, theo China Skinny. Biên lợi nhuận cũng đáng kể: một người làm trong nhà máy tiết lộ với trang chuyên ngành ăn uống Xan Ẩm Lão Bản Nội Tham rằng một chiếc cốc có giá vốn khoảng 20 tệ, trong khi Starbucks bán gần 200 tệ.

Chiếc cốc chân mèo gây sốt năm 2019. Ảnh: Great Deals Singapore

Tháng 5 vừa qua, hãng còn lấn sang quần áo, mở bán ở hơn 460 cửa hàng với áo phông thêu 279 tệ, áo gile 399 tệ và áo khoác có mũ 459 tệ in hình chú gấu Bearista.

Các sản phẩm in hình chú gấu Bearista, trong đó có quần áo, của Starbucks Trung Quốc. Ảnh: Marketing Interactive

Một chiếc túi giả da và bài toán của Starbucks

Cơn sốt đến đúng lúc Starbucks cần. Theo SCMP, hãng đang chịu sức ép lớn từ các chuỗi nội địa như Luckin Coffee, Manner hay M Stand, vốn mở rộng nhanh và bán rẻ hơn. Trong quý II tài khóa 2026, doanh số cửa hàng hiện hữu của Starbucks Trung Quốc chỉ tăng 0,5%; số giao dịch tăng 2,1% nhưng giá trị trung bình mỗi đơn giảm 1,6%, theo China Skinny. Hãng cũng đã bán 60% cổ phần mảng bán lẻ tại Trung Quốc cho quỹ Bác Vũ (Boyu Capital) trong thương vụ được định giá khoảng 4 tỷ USD.

Bức tranh tiêu dùng chung cũng không sáng sủa. Doanh số bán lẻ tháng 10 của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ dù có tuần lễ Quốc khánh. Khảo sát của Accenture được China Skinny dẫn lại cho thấy 82% người trẻ thế hệ Z Trung Quốc đang tiết kiệm hoặc cắt chi tiêu không thiết yếu, và 76% ưu tiên giá trị thực dụng khi mua món đồ lớn.

Bà Sandy Lim, giám đốc tại S&P Global Ratings Hồng Kông, nhận định với SCMP rằng chiến lược này khớp với xu hướng người Trung Quốc tìm sản phẩm mang cảm giác cao cấp nhưng giá hợp lý. Starbucks Trung Quốc ngày càng dựa vào hợp tác thương hiệu, chủ đề theo mùa và hàng phong cách sống để thoát khỏi cuộc đua giá, dù doanh thu vì thế có thể phụ thuộc vào việc từng món hàng bán tốt hay không.

Logo Starbucks in trên thân túi là một phần sức hút của món hàng. Ảnh: China Skinny

China Skinny chỉ ra 2 điểm khiến chiếc túi đặc biệt dễ bán. Thứ nhất, logo Starbucks biến sự giống nhau thành thứ chấp nhận được: người mua không giả vờ đeo Loewe mà khoe công khai đây là túi Starbucks, và chính sự hài hước ấy là một phần giá trị. Thứ hai, phiếu ưu đãi đồ uống giúp người mua tự trừ bớt trong đầu, khiến chiếc túi gần như "miễn phí", đồng thời kéo họ quay lại cửa hàng.

Với Starbucks, đây là cách kéo khách về quầy mà không phải lao vào cuộc chiến giảm giá. Với người mua, 600.000 đồng là cái giá vừa đủ để có một chiếc túi đẹp và một câu chuyện để kể. Câu hỏi còn lại là những cơn sốt theo từng món hàng như thế có đủ để thành doanh thu bền vững hay không.