Lãnh Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Thưa mẹ con đi, Chị chị em em hay Cô gái từ quá khứ. Sở hữu gương mặt góc cạnh, ngoại hình nam tính cùng phong thái có phần lạnh lùng, anh từng được truyền thông ưu ái gọi là mỹ nam màn ảnh Việt. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh bảnh bao ấy là hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều thử thách.

Lãnh Thanh xuất thân trong gia đình có bố mẹ làm nông. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thi vào trường y nhưng không đỗ, sau đó theo học ngành Công nghệ thông tin. Cơ duyên đến với nghệ thuật xuất hiện khi một người bạn học tại trường Sân khấu - Điện ảnh rủ anh tham gia một bộ phim do sinh viên thực hiện. Nhận thấy bản thân có hứng thú với diễn xuất, anh bắt đầu tìm hiểu về nghề và quyết định Nam tiến sau khi tốt nghiệp năm 2015.

Lãnh Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Thưa mẹ con đi, Chị chị em em... Ảnh: FBNV

Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thi vào trường y nhưng không đỗ, sau đó theo học ngành Công nghệ thông tin. Ảnh: FBNV

Thời gian đầu ở TP.HCM, Lãnh Thanh không có nhiều mối quan hệ, kinh tế cũng hạn hẹp. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh phải làm đủ công việc khác nhau. Nam diễn viên kể từng đi chụp ảnh dạo, làm khán giả ghi hình gameshow, bồi bàn và chạy xe ôm. Có thời điểm, anh cùng hai người bạn thuê chung một căn nhà ở quận 3 với điều kiện sinh hoạt khá thiếu thốn.

Không chỉ chật vật ở thành phố, Lãnh Thanh vốn cũng quen với công việc lao động chân tay từ khi còn ở quê. Anh tiết lộ gia đình làm nông nên bản thân rất thạo việc đồng áng. Ngoài phụ giúp bố mẹ, nam diễn viên từng nhận làm thuê cho những gia đình trong xóm, đảm nhận nhiều công việc nhỏ để tự kiếm tiền.

Anh cho biết từng mò cua bắt ốc, nhổ lạc, nhổ ngô, đi cày thuê và làm nhiều việc đồng áng để có tiền tiêu. Với nam diễn viên, những công việc ấy không có gì đáng xấu hổ. Anh thậm chí từng chia sẻ nếu không theo đuổi diễn xuất, bản thân cũng không ngại trở về quê làm ruộng bởi đó là công việc quen thuộc và anh tự tin có thể làm tốt.

Trước khi được khán giả biết đến, nam diễn viên từng làm ruộng thuê ở quê, chạy xe ôm, bồi bàn ở TP.HCM và có thời điểm chán nản đến mức bỏ phố về quê. Ảnh: FBNV

Anh thậm chí từng chia sẻ nếu không theo đuổi diễn xuất, bản thân cũng không ngại trở về quê làm ruộng bởi đó là công việc quen thuộc và anh tự tin có thể làm tốt. Ảnh: FBNV

Hành trình lập nghiệp ở thành phố có lúc khiến Lãnh Thanh muốn từ bỏ. Anh từng chán nản và bỏ về quê vì cảm thấy khó hòa nhập, không có tiền bạc, quan hệ hay định hướng rõ ràng. Thế nhưng, khi trở về nhà và nhìn thấy bố mẹ vẫn phải vất vả mưu sinh, anh nhận ra mình không thể dễ dàng từ bỏ mục tiêu đã lựa chọn. Cuối cùng, nam diễn viên vay tiền mẹ rồi quay lại TP.HCM, tiếp tục tìm kiếm cơ hội với nghề diễn.

Những ngày đầu, Lãnh Thanh chủ yếu nhận các vai quần chúng, đóng thế. Đến năm 2018, anh có vai phụ đầu tiên trong phim Tháng năm rực rỡ. Một năm sau, vai Văn trong Thưa mẹ con đi giúp tên tuổi nam diễn viên được khán giả chú ý rộng rãi hơn. Anh tiếp tục góp mặt trong Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ và nhiều dự án điện ảnh khác.

Năm 2023, Lãnh Thanh thử sức với phim truyền hình khi đảm nhận vai Gia An trong Nơi giấc mơ tìm về. Đây cũng là dịp để anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, gần gũi hơn với khán giả truyền hình và những người thân ở quê nhà. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn muốn thử sức ở những lĩnh vực mới, không giới hạn bản thân trong một hình ảnh nhất định.

Không chỉ tập trung vào diễn xuất, Lãnh Thanh còn thử sức ở lĩnh vực người mẫu khi tham gia The Face Vietnam 2026. Ảnh: FBNV