Mỹ nam Việt sinh ra để đóng cổ trang: Tái sinh sau biến cố nợ nần 20 tỷ, visual tuyệt đối điện ảnh

Vbiz có không ít mỹ nam sở hữu ngoại hình nổi bật, nhưng nếu phải chỉ ra một cái tên trời sinh để đóng phim cổ trang, tin rằng rất nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên từng được truyền thông gọi bằng danh xưng "mỹ nam cổ trang đầu tiên của điện ảnh Việt", sau khi góp mặt trong hai tác phẩm Long Thành Cầm Giả Ca (2010), đóng vai đại thi hào Nguyễn Du và Khát Vọng Thăng Long (2010), hóa thân thành vua Lý Công Uẩn.

Quách Ngọc Ngoan được gọi với danh xưng mỹ nam cổ trang đầu tiên của điện ảnh Việt.

Quách Ngọc Ngoan được đánh giá cao nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh, đường nét nam tính, thần thái phong trần cùng chiều cao 1m85 nổi trội. Dù hóa thân thành một thi nhân nho nhã hay vị quân vương uy nghiêm, anh đều cho thấy sự phù hợp với những nhân vật lịch sử.

Sau hai vai diễn cổ trang, tên tuổi Quách Ngọc Ngoan bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến. Năm 2011, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 nhờ Long Thành Cầm Giả Ca. Cùng năm, việc tham gia chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo càng giúp danh tiếng của anh lan rộng.

Đến năm 2015, anh trở lại dòng phim cổ trang với Mỹ Nhân của đạo diễn Đinh Thái Thụy, đảm nhận vai Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, vị chúa Nguyễn nổi tiếng trong lịch sử. Năm 2018, Quách Ngọc Ngoan một lần nữa gây chú ý khi đảm nhận vai chính Hùng trong Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ.

Ở bộ phim Người Bất Tử, diễn xuất của anh được khen ngợi nhờ thể hiện thuyết phục một nhân vật phức tạp, trải qua nhiều biến cố và sự giằng xé nội tâm. Ngoại hình phong trần cùng khả năng nhập vai cũng được xem là những yếu tố giúp Quách Ngọc Ngoan trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho tác phẩm.

Người Bất Tử không phải một phim cổ trang thuần túy, nhưng tạo hình thời cổ của anh trông rất hợp vai.

Thế nhưng sau Người Bất Tử, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ ít xuất hiện trên màn ảnh rộng, gần như vắng bóng điện ảnh suốt nhiều năm. Cuộc sống của nam diễn viên càng gặp nhiều sóng gió khi anh công khai biến cố vỡ nợ vào ngày 10/4/2023.

Được biết, Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn sau khi đầu tư vào trang trại nuôi chồn hương tại Cà Mau. Đại dịch COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh đình trệ, số vốn hơn 20 tỷ đồng bị tồn đọng. Nam diễn viên sau đó thừa nhận mất khả năng thanh toán các khoản vay và mong được tạo điều kiện để làm việc trả nợ.

Quách Ngọc Ngoan từng vướng biến cố nợ nần hàng chục tỷ nhưng giờ đang tái sinh mạnh mẽ.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Quách Ngọc Ngoan đang tái sinh mạnh mẽ sau biến cố, liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Cuối năm 2025, anh trở lại màn ảnh rộng với Trái Tim Què Quặt và Thiên Đường Máu. Bước sang năm 2026, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho, Trại Buôn Người và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào tháng 12/2026.

Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành Tả tướng quân đầy khí chất trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Đặc biệt, dù dự án cổ trang Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh không thành công như kỳ vọng về doanh thu, màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan trong vai Tả tướng quân vẫn nhận được những đánh giá tích cực. Khí chất mạnh mẽ, tạo hình uy nghiêm cùng diễn xuất giàu cảm xúc tiếp tục cho thấy anh là một trong những nam diễn viên đặc biệt phù hợp với dòng phim cổ trang Việt.

Sắp tới, Quách Ngọc Ngoan sẽ tiếp tục tái xuất trong một dự án cổ trang khác là Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim của đạo diễn Victor Vũ, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Trong phim, anh đảm nhận vai Quan Khắc Lập, một nhân vật thuộc tuyến quan lại với tạo hình đầy bí ẩn. Có thể thấy, sau nhiều năm thăng trầm, sự trở lại liên tiếp của Quách Ngọc Ngoan đang khiến khán giả kỳ vọng rằng "mỹ nam cổ trang đầu tiên của điện ảnh Việt" sẽ tiếp tục có thêm những vai diễn đáng nhớ trong chặng đường sắp tới.