Cam kết vốn hơn 10 tỷ USD cho các dự án

Ngày 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của VIFC-DN.

Theo đó, 11 doanh nghiệp được trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực như: Tài chính xanh, quản lý vốn (holding), sở giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính (fintech), tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp đạt gần 34 triệu USD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thành viên VIFC-DN.

Đáng chú ý, bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, mạng lưới thành viên mới còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Việc mở rộng mạng lưới thành viên được kỳ vọng góp phần thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính có tính kết nối quốc tế tại Đà Nẵng.

Song song với việc mở rộng thành viên, hoạt động đầu tư và thu xếp vốn trong khuôn khổ VIFC-DN cũng ghi nhận những kết quả bước đầu. Đến nay, 6 thành viên đã triển khai các hoạt động thông qua hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trong lĩnh vực cảng hàng không, giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển... là hơn 10 tỷ USD. Dự kiến, các doanh nghiệp sẽ chuyển tiền lần một khoảng 8-10 triệu USD trong những ngày tới, trong đó có một triệu USD từ nước ngoài.

Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, kết quả này cho thấy VIFC-DN bước đầu thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư thuộc nhiều thị trường và lĩnh vực khác nhau.

“Đây là nền tảng ban đầu để tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên, thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng tại Đà Nẵng”, ông Đức nói.

Ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng

Tại sự kiện, VIFC-DN cũng giới thiệu các giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn thông qua dữ liệu thương mại, giao dịch và chuỗi cung ứng đã được xác thực.

VIFC-DN đang phát triển nhiều sản phẩm tài chính số, tài chính xanh.

Tổng giá trị cam kết của 3 đơn vị cung cấp giải pháp trong năm 2027 ước tính khoảng 800 triệu USD, tương đương khoảng 10% tổng giá trị tài trợ chuỗi cung ứng năm 2027 của toàn thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub) chính thức được ra mắt nhằm kết nối ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ tài chính, nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Đây được kỳ vọng là đầu mối thúc đẩy các giải pháp tài trợ thương mại, cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Một nội dung khác được công bố là định hướng phát triển Sở Giao dịch hàng hóa tại VIFC-DN. Trong giai đoạn đầu, Sở Giao dịch hàng hóa tại VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung các nhóm hàng hóa như: cà phê, cao su, bạc và kim loại quý (trừ vàng), các tác phẩm nghệ thuật.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, các kết quả của VIFC-DN không chỉ mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy dòng vốn xanh vào các lĩnh vực thiết yếu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp mà còn góp phần hình thành các thiết chế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hùng đề nghị Cơ quan điều hành VIFC-DN chủ động làm việc với từng thành viên, xây dựng lộ trình cụ thể để sớm đưa các doanh nghiệp, sản phẩm vào vận hành, phát sinh giao dịch thực tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, không chạy theo số lượng.

Cơ quan điều hành cần sớm phối hợp với các đối tác, trong đó có Tổ chức Trung tâm Tài chính của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn chuỗi cung ứng ưu tiên, triển khai thí điểm các mô hình tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị để đưa tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 vào khai thác trong tháng 12/2026, phục vụ hoạt động của Trung tâm.