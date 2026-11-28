Toàn cảnh 7 cây cầu nghìn tỷ đang thành hình trên sông Hồng
Theo Viên Minh/VTC News |
28-11-2026 - 17:19 PM |
Bất động sản
Bảy cây cầu nghìn tỷ bắc qua sông Hồng đang dần lộ diện với nhiều hạng mục được triển khai, mở ra kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông và kết nối vùng của Hà Nội.
- 28-11-2026
- 28-11-2026
- 28-11-2026
- 28-11-2026
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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