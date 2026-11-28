Các đối tượng bị tạm giam gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1994); Nguyễn Trung Giáp (SN 1983); Dương Ngọc Túy (SN 1986); Lê Anh Thơ (SN 1984); Tạ Văn Sơn (1985) và Trần Duy Đạt (SN 1999) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5/2025 - tháng 10/2025, các bị can Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 Công ty đóng trên địa bàn các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV cho 28 người trú ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hà Nội nhằm đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn IV thuộc phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Một số đối tượng tại cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lừa 3 người dân viết hợp đồng nhận đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để mua 3 căn nhà ở xã hội diện tích là 54m2 để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dũng về hành vi“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị can Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Duy Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.