Ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội: Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC là chủ trương đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào hoạt động - Ảnh: chinhphu.vn/Vũ Phong

Với doanh nghiệp, mỗi ngày công trình sớm đi vào vận hành là thêm cơ hội sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" về PCCC được doanh nghiệp đón nhận như một bước tiến mới trong cải cách: Thủ tục gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, trong khi yêu cầu an toàn vẫn được giữ vững

Không còn khâu "chờ chấp thuận"

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, cơ quan công an không còn kiểm tra nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC. Chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm về kết quả và chủ động quyết định thời điểm đưa công trình vào hoạt động.

Thay đổi không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn. Thủ tục phục hồi hoạt động cũng được bãi bỏ: Khi cơ sở, phương tiện hay hộ gia đình bị tạm đình chỉ vì vi phạm về PCCC, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện, chủ hộ tự khắc phục, bảo đảm đủ điều kiện an toàn rồi hoạt động trở lại, không phải chờ cơ quan quản lý cho phép.

Số liệu của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho thấy, chỉ trong khoảng gần 5 tháng tính đến giữa tháng 11/2026, đã có 1.134 công trình trên cả nước do chủ đầu tư tự nghiệm thu, cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý chung rồi đi vào vận hành. Thời gian đưa công trình vào hoạt động được rút ngắn, chi phí tuân thủ giảm đáng kể; các vướng mắc phát sinh đều được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Một lo ngại của doanh nghiệp là bỏ được thủ tục ở cơ quan này, lại bị yêu cầu "giấy tờ PCCC" ở cơ quan khác. Để chặn trước nguy cơ này, lực lượng công an ở các địa phương đã cùng các sở, ngành, ban quản lý các khu công nghiệp và chính quyền cấp xã thống nhất một nguyên tắc: Không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình văn bản chấp thuận nghiệm thu, không đặt ra bất kỳ điều kiện PCCC nào nằm ngoài quy định.

Ngày 20/11/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Những gì doanh nghiệp đang được hưởng từ trước giờ đây có nền tảng pháp lý vững chắc, giúp nhà đầu tư yên tâm lập kế hoạch dài hạn.

Luật mới còn mở rộng cải cách sang khâu sản xuất, kinh doanh phương tiện PCCC. Thủ tục cấp phép trước khi đưa phương tiện PCCC và CNCH, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy ra lưu thông được bãi bỏ; tổ chức, cá nhân chỉ cần kê khai thông tin sản phẩm trước khi lưu thông và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, sản phẩm được đưa ra thị trường nhanh hơn. Với cơ quan quản lý, dữ liệu kê khai là cơ sở để truy xuất nguồn gốc, hậu kiểm và xử lý nghiêm hàng kém chất lượng.

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, cho rằng việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC là chủ trương đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào hoạt động.

"Thực tế tại dự án của chúng tôi cho thấy, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đã giúp doanh nghiệp giảm được một bước thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục sau khi công trình hoàn thành, từ đó chủ động hơn trong kế hoạch đưa công trình vào khai thác, sử dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ", ông Nam nói.

Theo ông Nam, việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm các yêu cầu về an toàn PCCC mà còn đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động, chuyên nghiệp hơn trong quá trình triển khai dự án.

Để thực hiện trách nhiệm này, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công để kiểm soát chất lượng ngay từ từng hạng mục; tổ chức tự nghiệm thu, kiểm tra, vận hành thử toàn bộ hệ thống PCCC, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Ông Nam cho biết, trong quá trình triển khai dự án, cơ quan Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH, thực hiện khai báo theo các biểu mẫu PC04, PC18, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thi công và tự nghiệm thu để kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, bảo đảm công trình đáp ứng các yêu cầu về PCCC.

Đại diện doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, cập nhật kịp thời các quy định mới, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục không cần thiết.

"Chúng tôi tin rằng khi cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì sẽ vừa tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, vừa bảo đảm an toàn cho người dân và xã hội", ông Nam chia sẻ.

Doanh nghiệp tự nghiệm thu, cơ quan quản lý đồng hành

Trao quyền cho chủ đầu tư không có nghĩa là để doanh nghiệp tự xoay xở. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã ban hành tài liệu hướng dẫn chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu về PCCC như một cuốn cẩm nang cầm tay: Làm bước nào trước, chuẩn bị giấy tờ gì, mỗi hệ thống cần kiểm tra điểm nào, sai sót nào hay gặp phải. Tài liệu đã được công an các địa phương chuyển đến các chủ đầu tư, cơ sở, ưu tiên những dự án đang triển khai.

Phần lớn doanh nghiệp không tự làm PCCC mà thuê đơn vị tư vấn thiết kế, thi công. Vì vậy, công an 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức các hội nghị hướng dẫn riêng cho nhóm doanh nghiệp làm dịch vụ này. Người tư vấn hiểu đúng thì chủ đầu tư làm đúng, và công trình an toàn hơn ngay từ đầu.

Kênh đối thoại cũng được mở rộng. Hồi tháng 9/2026, gần 500 doanh nghiệp đã ngồi cùng bàn với cơ quan quản lý tại diễn đàn đối thoại do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tổ chức. Những câu hỏi doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất xoay quanh cách tự tổ chức nghiệm thu, cách thông báo kết quả sau khi hoàn thành, cơ quan nào sẽ kiểm tra sau khi công trình hoạt động và việc phối hợp giữa các ngành; tất cả đều đã được hướng dẫn, giải đáp.

Cán bộ công an hướng dẫn về PCCC và CNCH cho người dân

Hậu kiểm được bảo đảm bằng công nghệ và cách quản lý mới.

An toàn của một công trình không nằm ở một tờ giấy chấp thuận, mà ở chất lượng của từng khâu thiết kế, thi công, giám sát và vận hành hằng ngày. Cơ chế hậu kiểm vì thế không buông lỏng quản lý mà thay đổi cách quản lý: Cơ quan chức năng dựa vào dữ liệu công trình do chủ đầu tư khai báo để theo dõi, dồn lực kiểm tra vào những nơi rủi ro lớn như cơ sở dễ cháy, nổ, nơi đông người, hoặc nơi có biểu hiện làm sai. Cơ quan công an vẫn kiểm tra định kỳ theo quy định và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, có phản ánh, khiếu nại hoặc khi cần bảo đảm an ninh, trật tự.

Hậu kiểm được bảo đảm bằng công nghệ và cách quản lý mới. Mỗi công trình khi đưa vào sử dụng đều được khai báo trên Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH; thiết bị truyền tin báo cháy kết nối về Trung tâm chỉ huy giúp cơ quan quản lý tiếp nhận tín hiệu báo cháy, báo lỗi từ cơ sở theo thời gian thực. Từ dữ liệu ấy, các cơ sở được phân loại theo mức độ rủi ro để xác định tần suất, nội dung kiểm tra phù hợp; toàn lực lượng áp dụng thống nhất một bộ hướng dẫn kiểm tra đối với cơ sở mới đưa vào hoạt động. Quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro vừa giúp phát hiện sớm nguy cơ, vừa bảo đảm việc kiểm tra đúng trọng tâm, không làm phát sinh phiền hà cho doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp tuân thủ tốt, cơ chế này tạo điều kiện tối đa để tập trung sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, chủ đầu tư nào cho công trình vận hành khi việc nghiệm thu chưa xong hoặc không đạt, khai không đúng, làm giả giấy tờ, hay mở cửa lại khi lỗi cũ chưa sửa, sẽ phải đối mặt với xử phạt, đình chỉ, và trong trường hợp nghiêm trọng là trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm của từng chủ thể, từ chủ đầu tư, nhà thầu đến đơn vị giám sát, đều được xác định rõ.

Người được lợi sau cùng là người dân, những người sống, làm việc, mua sắm trong các công trình được bảo vệ bởi một chuỗi trách nhiệm rõ ràng, thay vì chỉ trông vào một lần kiểm tra trước khi công trình khánh thành.

Khuyến cáo đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp

Để thực hiện đúng quy định mới, doanh nghiệp cần nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và cụ thể hóa thành quy trình thực hiện tại từng dự án. Tiếp tục nghiên cứu tài liệu của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã được Công an các địa phương chuyển giao, qua đó xây dựng quy định cụ thể trong công tác thẩm định, nghiệm thu về PCCC để áp dụng trong các dự án được triển khai. Quy trình nội bộ cần giao rõ người phụ trách, hồ sơ cần chuẩn bị và thời điểm kiểm tra ở từng giai đoạn, để các đơn vị thống nhất cách thực hiện ngay từ đầu.

Cùng với đó, lựa chọn đơn vị thiết kế, giám sát, thi công có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với công trình. Khi lựa chọn đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát, đơn vị thi công là các đơn vị có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác PCCC. Trong hợp đồng, cần quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với chất lượng thiết kế, thi công, thử nghiệm, bàn giao hồ sơ và khắc phục thiếu sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu PCCC.

Đồng thời, chủ động trao đổi với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngay khi phát sinh vướng mắc. Chủ đầu tư, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp đến lực lượng Cảnh sát PCCC qua một số hình thức liên hệ trực tiếp để được tổ công tác giải đáp qua điện thoại, gửi hộp thư điện tử trên chuyên mục "Hỏi-đáp về PCCC" hoặc có văn bản trực tiếp đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH để được hướng dẫn.

Doanh nghiệp cũng cần kiểm soát chất lượng thi công và tổ chức nghiệm thu theo tiến độ của từng hạng mục. Chủ đầu tư cần yêu cầu đơn vị giám sát đối chiếu việc lắp đặt với hồ sơ thiết kế, đặc biệt đối với đường ống, đường dây và các bộ phận sẽ bị che khuất sau khi hoàn thiện trần, tường. Trước khi nghiệm thu hoàn thành, cần tổ chức thử vận hành từng hệ thống và kiểm tra hoạt động liên động theo thiết kế. Mọi thiếu sót phát hiện khi kiểm tra phải được ghi nhận, khắc phục và kiểm tra lại trước khi xác nhận kết quả nghiệm thu.

Bàn giao đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn người trực tiếp quản lý, vận hành công trình. Cùng với việc bàn giao thiết bị, chủ đầu tư cần tập hợp bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, kết quả thử nghiệm và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng để chuyển giao cho đơn vị quản lý. Người tiếp nhận cần được hướng dẫn thao tác trên chính hệ thống đã lắp đặt, biết cách nhận biết tín hiệu báo cháy, báo lỗi và xử lý theo quy trình. Việc phân công người theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng ngay từ khi bàn giao giúp duy trì khả năng hoạt động của hệ thống PCCC trong suốt quá trình sử dụng công trình.