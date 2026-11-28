‏Từ ý tưởng quy hoạch đến trải nghiệm sống hiện hữu‏

‏Sự kiện khai trương nhà mẫu Central Park mở ra cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá không gian căn hộ, cảm nhận ngôn ngữ thiết kế và hình dung rõ nét hơn về phong cách sống mà Gamuda Land hướng tới.‏

‏Thông qua không gian nhà mẫu, khách hàng có thể trực tiếp quan sát cách tổ chức các khu vực chức năng, cảm nhận khả năng đón ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng trong thiết kế. Từ cách bố trí mặt bằng đến từng chi tiết nội thất, các yếu tố được thể hiện nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế của các gia đình hiện đại.‏

‎‏Màn biểu diễn giới thiệu khu vực sa bàn dự án‏

‏Việc chính thức mở cửa nhà mẫu là dấu mốc trong quá trình giới thiệu Central Park ra thị trường, giúp khách hàng có thêm cơ sở trực quan để tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn không gian an cư phù hợp. Đây là bước chuyển từ những định hướng quy hoạch, thiết kế trên bản vẽ sang trải nghiệm thực tế, cho phép khách hàng cảm nhận rõ hơn những giá trị mà nhà phát triển muốn gửi gắm trong từng không gian sống.‏

‏"Khi đồng hành cùng đối tác thiết kế Nippon Koei, mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là tạo nên một công trình đẹp trên bản vẽ kiến trúc. Điều chúng tôi thực sự hướng tới là kiến tạo những trải nghiệm sống chất lượng, chăm chút cho từng cảm xúc của cư dân mỗi khi trở về tổ ấm sau một ngày dài." - ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam phát biểu.‏

‎‏Ông James Lai Siaw Pin -Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam ‏

‏Central Park - Không gian sống kết nối với thiên nhiên Yên Sở‏

‏Tọa lạc tại khu vực Công viên Yên Sở, dự án Central Park được Gamuda Land định hướng phát triển như một bộ sưu tập căn hộ cao tầng gắn kết với không gian xanh, hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.‏

‏Trên tổng diện tích khoảng 3,6 ha, dự án được quy hoạch gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 2.605 căn hộ với đa dạng loại hình, từ studio, một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, bốn phòng ngủ đến duplex. Đáng chú ý, mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 23%, dành nhiều diện tích cho cảnh quan và không gian xanh.‏

‏Sa bàn của dự án Central Park thu hút đông đảo khách ‏

‏Trong bối cảnh đô thị Hà Nội không ngừng mở rộng, nhu cầu về những không gian sống có khả năng kết nối với thiên nhiên ngày càng được quan tâm. Người mua nhà hiện đại không chỉ tìm kiếm một nơi an cư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn kỳ vọng vào môi trường sống chất lượng, nơi sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết gia đình được chú trọng.‏

‏Với lợi thế liền kề Công viên Yên Sở, Central Park hướng đến việc đưa thiên nhiên trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của cư dân. Những khoảng xanh rộng lớn, không gian cảnh quan và khả năng tiếp cận công viên tạo nên lợi thế đáng chú ý, góp phần định hình trải nghiệm sống khác biệt giữa lòng đô thị.‏

‏Bên cạnh định hướng quy hoạch, dự án còn được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, thể hiện nỗ lực của Gamuda Land trong việc thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển không gian sống bền vững.‏

‏Những định hướng này cũng cho thấy cách Gamuda Land tiếp cận giá trị bất động sản hiện đại: không chỉ tập trung vào chất lượng không gian bên trong căn hộ, mà còn chú trọng sự kết nối giữa công trình với môi trường xung quanh, qua đó nâng cao trải nghiệm sống tổng thể của cư dân.‏

‏Tiếp nối dấu ấn phát triển của Gamuda Land tại Việt Nam‏

‏Trước sự kiện khai trương nhà mẫu, Gamuda Land đã chính thức giới thiệu Central Park ra thị trường tại sự kiện Kick-off với chủ đề "The Epitome of Refined Living", thu hút sự tham gia của 29 đại lý phân phối cùng hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh.‏

‏Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Gamuda Land theo đuổi triết lý kiến tạo những không gian sống lấy con người làm trọng tâm, trong đó quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích được đặt trong mối quan hệ hài hòa.‏

‏Tại Việt Nam, dấu ấn của nhà phát triển này được thể hiện qua các dự án như Gamuda City tại Hà Nội, Celadon City, Eaton Park tại TP.HCM, Ambience tại Hải Phòng.. ‏

‏Tiếp nối hành trình đó, Central Park là bước phát triển tiếp theo của Gamuda Land tại thị trường Hà Nội, mang theo định hướng về một chuẩn sống tinh tuyển, nơi giá trị của tổ ấm được tạo nên từ sự kết hợp giữa không gian kiến trúc, thiên nhiên và chất lượng trải nghiệm. Dự án hướng tới một định nghĩa về chất lượng sống vượt ra ngoài những tiêu chuẩn nhà ở thông thường - nơi mỗi ngày trở về nhà cũng là lúc cư dân tìm thấy sự cân bằng, thư thái và kết nối với thiên nhiên.‏

‏Ngày 24/11, Gamuda Land chính thức tổ chức lễ kick-off dự án ‏‏Central Park‏‏ - tổ hợp căn hộ quy mô 3,6 ha với 2.605 sản phẩm tọa lạc giữa lòng Công viên Yên Sở (Hà Nội). Sự kiện quy tụ 29 đại lý phân phối cùng hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh, khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án đối với thị trường bất động sản Thủ đô. Tại buổi lễ, chủ đầu tư đã công bố định hướng quy hoạch, thiết kế, danh mục sản phẩm cùng những lợi thế khác biệt, khởi động hành trình đưa Central Park tiếp cận khách hàng. ‏

‏Khách hàng vui lòng liên hệ các đại lý/agency phân phối chính thức để đăng ký tham gia tour trải nghiệm nhà mẫu ‏‏Central Park - Gamuda City, Yên Sở, Hà Nội‏‏.‏

‏Website: ‏‏https://centralparkbygamudaland.com.vn/‏

‏Hotline 090 217 8088 ‏