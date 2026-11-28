Hà Nội: Dự kiến bố trí 184,1 nghìn tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị
Dự kiến năm 2027, Hà Nội ưu tiên bố trí 184,1 nghìn tỷ đồng đầu tư cho 5 tuyến đường sắt đô thị.
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