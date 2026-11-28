GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha đang được lấy ý kiến người dân. Trong đó, hơn 206 ha được định hướng cải tạo, tái thiết; phần còn lại là khu vực chỉnh trang đô thị. Quy mô dân số hiện hữu gần 80.000 người.

Nhiều đô thị lớn trên cả nước cũng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tạo các khu dân cư cũ, quá tải về hạ tầng. Trong quá trình thảo luận sửa đổi Luật Đất đai, vấn đề bảo đảm nơi ở, điều kiện sống và sinh kế cho người dân sau tái định cư tiếp tục được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Nhìn lại câu chuyện giãn dân tại phố cổ Hà Nội trước đây, không ít người sau khi chuyển đến nơi ở mới vẫn muốn quay lại khu vực cũ để duy trì công việc và bảo đảm sinh kế. Điều đó cho thấy việc bố trí một căn nhà mới chưa chắc đã giải quyết được bài toán ổn định cuộc sống, an cư cho người dân.

Chia sẻ trong talkshow trên VTC News với chủ đề “Lấy đất làm đô thị, tái định cư tại chỗ thế nào để người dân không bị thiệt thòi? “, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, về lý thuyết cũng như quy định pháp luật hiện nay, yêu cầu vẫn là nơi tái định cư phải có điều kiện sống tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang hướng tới việc chuyển đổi từ tư duy bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, theo GS Đặng Hùng Võ, trong Luật Đất đai phải đưa ra những tiêu chí cụ thể. Tại các nước phát triển, họ đã có phương pháp định giá đất đô thị. Họ đã phân tích được những yếu tố như gần trường học tác động đến giá đất bao nhiêu, gần trung tâm văn hóa ảnh hưởng thế nào, gần khu thương mại làm giá đất thay đổi ra sao. Từ đó, có thể xác định thế nào là điều kiện sống tốt hơn tại một khu vực đô thị.

“Theo tôi có một số tiêu chí cốt lõi cần được xem xét. Thứ nhất, người dân có kiếm sống được hay không? Nói cách khác, khả năng tạo thu nhập tại nơi ở mới có đủ để nuôi sống gia đình họ hay không? Chúng ta phải tính đến hoàn cảnh thực tế của từng hộ, hiện nay gia đình có bao nhiêu thành viên, bao nhiêu con nhỏ... Tất cả những yếu tố đó cần được cụ thể hóa thành tiêu chí và có thể tính toán được. Cuối cùng, xét cho đến cùng, vẫn phải quy đổi ra tiền. Môi trường sống mới có những điều kiện gì, giá trị của môi trường sống đó là bao nhiêu, chúng ta phải lượng hóa được”, ông Võ nhấn mạnh.

Trong quá trình thảo luận dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ và cơ quan soạn thảo cũng đề xuất ưu tiên tái định cư tại chỗ đối với các dự án đô thị. Đồng thời, cho phép hoán đổi phần đất ở bị thu hồi sang phần đất còn lại của thửa đất hoặc những thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của người dân trong cùng địa bàn cấp xã.

Theo GS Đặng Hùng Võ, tại các nước công nghiệp có sử dụng một biện pháp gọi là tái điều chỉnh đất đai, có nghĩa đưa ra phương án nâng cấp, cải thiện hạ tầng đô thị và dịch vụ công cộng lên mức cao hơn đối với các khu đô thị cũ. Khi chất lượng đô thị được nâng lên, giá đất trên toàn khu vực sẽ tăng và có thể tính toán được giá đất tăng bao nhiêu.

Tại các nước công nghiệp cũng yêu cầu mỗi cư dân đóng góp một khoản tiền nhất định vào dự án tái thiết, bởi chính họ là những người được hưởng lợi từ quá trình này. Cơ chế được đặt ra là người nào muốn ở lại khu vực đó thì phải đóng góp một khoản tiền nhất định. Nếu không đủ khả năng đóng góp, họ phải tìm một phương án khác để tự giải quyết, chẳng hạn chuyển đến một khu đô thị khác có mức đóng góp thấp hơn.

Ông cho biết, đây là cách sàng lọc để phát triển những đô thị có sức sống và khả năng tăng trưởng mạnh, thậm chí trở thành những siêu đô thị trong tương lai. Cách làm trên chủ yếu dựa vào năng lực tài chính của cư dân. Phát triển đô thị là nhiệm vụ của cư dân chứ không hoàn toàn là nhiệm vụ của Nhà nước. Trong khi đó, Việt Nam hiện nay chưa làm được điều này.

“Tôi lấy ví dụ cụ thể tại Hà Nội. Ở những khu vực không nằm tại trung tâm, thuộc các khu đô thị mới phát triển, những chung cư khoảng 6-10 tầng có mức giá tương đối rẻ. Người dân chỉ cần chuyển vào đó là lập tức được thụ hưởng toàn bộ lợi ích từ hệ thống hạ tầng đô thị và dịch vụ công cộng của Hà Nội mà không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào cho những lợi ích đó.

Nhưng liệu cách thức phát triển như vậy có thể duy trì lâu dài được không? Về nguyên tắc, nguồn lực công không thể mãi được sử dụng để phát triển, tái thiết và nâng cấp đô thị. Vì vậy, chúng ta phải tính toán từng bước để thu nhập của người dân ngày càng cao hơn, tiền lương tăng dần lên. Khi đó, người dân mới có một khoản tiền dành cho nhu cầu nhà ở. Khoản chi cho chỗ ở này có thể được sử dụng để tham gia vào quá trình tái thiết đô thị”, ông Võ đặt vấn đề.

Vị giáo sư cho rằng đây chính là vướng mắc lớn nhất của quá trình đô thị hóa hiện nay tại Việt Nam. Vì vậy, phải khắc phục được điểm nghẽn này để chuyển sang một phương thức phát triển đô thị hợp lý hơn và hiệu quả hơn.