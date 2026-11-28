Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng; đại diện Liên danh nhà đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, đối tác, nhà thầu.

Nằm bên bờ Đông sông Hồng, trải dài từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng có vị trí thuận lợi, kết nối với Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và hệ thống giao thông chung của Thủ đô.

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95 ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37 ha, và diện tích dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án là 51,58 ha.

Liên danh chủ đầu tư dự án gồm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Đại Thành Phú Quốc và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư vấn đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Đăng.

Với mô hình đô thị đa mục tiêu, Tân Á Đại Thành đưa năng lực công nghiệp và công nghệ cao vào một bài toán cụ thể của Hà Nội: phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Trải dọc bờ đông sông Hồng từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì, dự án có vị trí kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phát triển phía đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng.

Với ý tưởng quy hoạch "Sống với Sông" do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, dự án hướng tới phát triển không gian đô thị hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lấy "An cư - An sinh - Sinh kế" làm nền tảng, dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người; dành 37 ha cho cây xanh công cộng, 37 ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51 ha phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ hội việc làm.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Phường Bồ Đề, Phường Long Biên và xã Bát Tràng. có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95 ha

Đặc biệt, dự án dành vị trí thuận lợi phường Bồ Đề để bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt và duy trì sự gắn kết cộng đồng trên vùng đất thân thuộc.

Không chỉ giải quyết nhu cầu về nhà ở và bảo đảm an sinh, dự án còn hướng tới tạo dựng sinh kế bền vững thông qua phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, mở thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Song hành với phát triển đô thị, dự án chú trọng bảo tồn, tôn tạo và kết nối các di tích hiện hữu như cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và Đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi - Thiên Quang Tự; Đền Ngọc. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ được gìn giữ và tiếp nối trong không gian đô thị mới.

Ngay tại sự kiện, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao gói tài trợ trị giá 10 tỷ đồng dành cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tại dự án, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương và định hướng phát triển đô thị hài hòa giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc.

Được biết, chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2035 của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tập trung vào việc "Tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị bất động sản Tinh khiết - Thông minh - Bền vững", lấy con người làm trung tâm và nâng tầm chất sống Việt làm đích đến.

Theo định hướng chiến lược này, chuỗi giá trị bất động sản được hình thành trên cơ sở liên kết đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị, giải pháp công nghệ đến phát triển và vận hành bất động sản. Trong đó, công nghiệp đóng vai trò nền tảng, công nghệ cao là động lực đổi mới và phát triển, bất động sản là không gian tích hợp và hiện thực hóa những thành quả của toàn chuỗi giá trị.

"Với chúng tôi, tiên phong không có nghĩa là tự mình làm tất cả, mà là có đủ năng lực để kết nối, có đủ uy tín để dẫn dắt và có đủ trách nhiệm để cùng các doanh nghiệp đồng hành phát triển. Để mỗi doanh nghiệp sản xuất có thêm cơ hội đầu tư và lớn mạnh; để mỗi chủ đầu tư, nhà thầu có được nguồn cung chất lượng, ổn định; và trên hết, để mỗi khách hàng được thụ hưởng những công trình tốt hơn, với chi phí hợp lý và giá trị bền lâu", ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhấn mạnh tại sự kiện.

Để chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, Tân Á Đại Thành đã hợp tác với Boston Consulting Group (BCG), một trong những tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển và tăng trưởng. Tại lễ công bố, đại diện BCG trình bày về bối cảnh, cơ hội và mô hình chiến lược của Tân Á Đại Thành gắn với các xu hướng phát triển toàn cầu trong thập niên tới.

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