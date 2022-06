Không học bất kì trường lớp nào, cô gái trở thành nữ đại kiện tướng cờ vua mạnh nhất mọi thời đại: 5 tuổi đánh cờ không cần nhìn, hạ gục siêu đại kiện tướng Kasparov trong 25 phút

5 tuổi đánh cờ vua không cần nhìn bàn cờ

Judit Polgar là một trong những nữ đại kiện tướng đầu tiên của làng cờ vua thế giới. Cô được mệnh danh nữ kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại. Cô gái này cũng nổi tiếng nhờ chỉ số IQ cao - 170.



Năm 5 tuổi, cô đánh bại một người bạn của gia đình mà không cần nhìn vào bàn cờ khi thi đấu. Lên 10 tuổi, Judpit đánh bại kiện tướng quốc tế Dolfi Drimer. Chiến thắng này đã trở thành sự kiện tiêu biểu đối với giới truyền thông khi đó. Sau đó 1 năm, Judit tiếp tục thắng đại kiện tướng Lev Gutman khi mới 11 tuổi, theo Biography.

Tháng 4/1986, Judit lần đầu tiên tham gia một giải đấu cờ vua tại Mỹ và giành giải thường 1.000 USD, xuất hiện trên trang nhất New York Times. Thời điểm đó, cô bị công kích dữ dội và cho rằng chỉ là "một con nhóc gặp may".



"Vốn tiếng Anh không đủ để tôi đáp trả lại hết sự cáo buộc gay gắt và vô lý đó. Tôi đã rất sốc và chỉ biết khóc trong phòng tắm", Judit nhớ lại. Tuy nhiên, cô chưa từng một lần muốn từ bỏ cờ vua. Sự việc càng khiến Judit thêm lì lợm và khát khao chứng tỏ những gì mình có được không phải do gặp may.

Năm 15 tuổi, nữ sinh đạt danh hiệu kiện tướng, trở thành người nhanh nhất đạt được danh hiệu này. Judit cũng là kỳ thủ trẻ nhất lọt vào top 100 khi mới 12 tuổi. Tuy nhiên, Garry Kasparov, siêu đại kiện tướng cờ vua người Nga, được ví là kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử nước này, đã đánh giá Judit "mạnh, có tài nhưng không giỏi lắm".

Năm 1994, Kasparov có cơ hội tự mình kiểm tra các kỹ năng của Judit trong màn so tài với cô tại giải đấu Linares. Trận đấu gây tranh cãi khi Kasparov chạm tay vào quân mã, định tiến lên nhưng cuối cùng lại không di chuyển quân cờ này. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Kasparov.

"Đó là một trận thua cay đắng, tôi đã rất tức giận và khóc rất nhiều", Judit nhớ lại. Trận thua này đã khiến cô có thành tích bết bát tại giải đấu năm 1994.

Khát khao nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ nam và muốn khẳng định bản thân trong bảng xếp hạng những nam kỳ thủ mạnh nhất thế giới, Judit đăng ký tham gia giải "The rest of the world" năm 2002 để gặp lại Kasparov. Kết quả, cô đánh bại đại kỳ thủ lớn tuổi trong chưa đầy 25 phút và cho rằng đây là một trong những chiến thắng có ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Năm 2005, cô trở thành người phụ nữ duy nhất được chọn tham giải vô địch thế giới, đồng thời là người duy nhất có hệ số ELO đứng đầu thế giới từ tháng 1/1989 đến tháng 8/2015.

Chương trình giáo dục đặc biệt

Ngoài tài năng, điều giúp Judit Polgar trở thành một thiên tài đó là một dự án giáo dục đặc biệt do chính bố mẹ cô nghiên cứu. Với luận điểm ''thiên tài được tạo ra, không phải được sinh ra'', László Polgár - cha của Judit Polgar quyết định bắt tay thử nghiệm nuôi dạy thiên tài.

Ông khẳng định bất kỳ đứa trẻ khoẻ mạnh nào cũng có thể trở thành thiên tài ở một lĩnh vực nhất định như khoa học, thể thao, nghệ thuật. Điều quan trọng là phải dẫn dắt trẻ từ khi lên ba và bắt đầu đào tạo chuyên sâu từ năm 6 tuổi.

Không đến trường, Judit được bố mẹ dạy Toán, tiếng Anh, tiếng Nga, Anh, Đức và chơi cờ vua tại nhà. Tuy nhiên kế hoạch nuôi dạy thiên tài của László vấp phải tranh cãi, chỉ trích của hàng xóm và chính quyền địa phương. Phần lớn đều cho rằng ''học tại nhà không phải là cách tiếp cận kiến thức chính thống'' và điều mà vợ chồng ông làm đang cướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ.

Không phải một mình Judit, 2 người chị của cô cũng được cha áp dụng phương pháp giáo dục này. Mỗi ngày 3 chị em dậy từ 6h, chơi bóng bàn cùng huấn luyện viên. Sau đó các cô trở về nhà, dành 5-6 tiếng luyện cờ vua.

Judit và 2 người chị gái trở thành ''báu vật quốc gia'' khi sở hữu tài năng chơi cờ vua

Judit từng chia sẻ bản thân cô thời điểm đó bị ''ám ảnh'' về cờ vua. Tuy nhiên, Judit đã tìm thấy niềm vui tại môn thể thao này và hoà nhập với phương pháp giáo dục của bố mẹ.

Nhờ cách dẫn dắt tinh tế của bố, cả 3 chị em của Judit đều có niềm đam mê đặc biệt với môn thể thao trí tuệ. Nhiều năm miệt mài rèn luyện, Zsuzsa - người chị cả trở thành kỳ thủ cờ vua lão luyện. Cô là phụ nữ đầu tiên được phong dại kiện tướng thông qua các giải đấu với nam giới.

Người chị thứ 2 từng lọt vào top 6 kỳ thủ cờ vua hàng đầu thế giới. Cô giành chức vô địch quốc gia năm 7 tuổi và được biết đến với cái tên “Sack of Rome”.

Em út Judit là người có thành tích cao nhất trong ba chị em với hàng loạt các giải thường danh giá.



Sau nhiều thập kỷ nỗ lực, László Polgár đã chứng minh giả thuyết của mình có thể thành hiện thực.

Thí nghiệm nuôi dạy thiên tài của ông được đánh giá là một trong những thí nghiệm tuyệt vời nhất trong lịch sử giáo dục nhân loại. "Cha đẻ" của ba thiên tài cờ vua tin rằng mọi đứa trẻ khỏe mạnh đều là một thiên tài tiềm ẩn. Tài năng của trẻ có được bộc lộ hay không phụ thuộc vào sự nuôi dạy và nỗ lực của từng người.

https://cafef.vn/khong-hoc-bat-ki-truong-lop-nao-co-gai-tro-thanh-nu-dai-kien-tuong-co-vua-manh-nhat-moi-thoi-dai-5-tuoi-danh-co-khong-can-nhin-ha-guc-sieu-dai-kien-tuong-kasparov-trong-25-phut-20220617134055516.chn