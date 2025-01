Không khí lạnh sắp đạt đỉnh điểm: Từ hôm nay, nhiều nơi có mưa và gió cường độ mạnh

Dựa theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 29/1), miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, đặc biệt tại các khu vực vùng núi, tình trạng rét hại vẫn duy trì. Trong khi đó, khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có mực nước triều dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng.

Trong ba ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 29 đến 31/1), thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi với trạng thái khô ráo và có nắng, tạo điều kiện tốt cho các hoạt động vui xuân, đón năm mới.

Tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời có mưa rải rác vào một số thời điểm, buổi sáng xuất hiện sương mù nhẹ, trong khi trưa và chiều có nắng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét hại, đặc biệt ở những vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Ngày 30/1, nhiệt độ vào buổi sáng vẫn ở mức rét sâu.

Khu vực Nam Bộ trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, vốn đang tăng cường mạnh về phía Nam trước khi ổn định cường độ. Trên tầng cao, áp cao cận nhiệt đới vẫn duy trì hoạt động với trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do nằm ở rìa phía Nam của hệ thống áp cao lạnh lục địa này, thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh.

Riêng tại TP.HCM, thời tiết những ngày đầu năm khá ổn định, thuận lợi cho các hoạt động vui xuân. Dự báo từ ngày 28 đến 31/1, bầu trời có mây thay đổi, sáng sớm se lạnh kèm theo sương mù nhẹ ở một số nơi. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ C, có nơi vượt ngưỡng 32 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở mức 21-23 độ C.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày mùng 1 Tết:

Hà Nội: Trời nhiều mây nhưng không có mưa, trưa và chiều giảm mây, có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nền nhiệt thấp nhất trong ngày dao động từ 10-12 độ C, cao nhất ở mức 18-20 độ C. Trời rét đậm.

Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Đến trưa và chiều, mây giảm, có nắng. Gió nhẹ. Khu vực này tiếp tục rét đậm, thậm chí rét hại, đặc biệt ở vùng núi cao, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 5 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 15-18 độ C.

Đông Bắc Bộ: Thời tiết tương tự Tây Bắc Bộ với nhiều mây, có mưa rải rác vào buổi sáng, sau đó trời giảm mây và có nắng vào trưa, chiều. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Toàn khu vực vẫn trong trạng thái rét đậm, các vùng núi cao rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 17-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc, trưa và chiều trời giảm mây và có nắng nhẹ. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ dao động từ 12-15 độ C vào ban đêm, ban ngày có thể tăng lên 17-20 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 20 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trong khi phía Nam trời quang đãng hơn, buổi chiều có nắng, ban đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển có lúc mạnh lên cấp 4-5. Khu vực phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất dao động từ 21-24 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Nam ấm áp hơn với nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, ban ngày nhiệt độ có thể đạt 25-28 độ C, một số nơi vượt quá 28 độ C.

Tây Nguyên: Bầu trời ít mây, không có mưa vào ban đêm, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14-17 độ C, ban ngày tăng lên mức 24-27 độ C.

Nam Bộ: Thời tiết duy trì ổn định với trạng thái có mây, không mưa về đêm, ban ngày nắng ráo. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Riêng khu vực miền Đông, nhiệt độ về đêm và sáng sớm khá lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 20-23 độ C, một số nơi có thể xuống dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết những ngày tới (29/1-6/2)

Dự báo thời tiết từ đêm 29/1 đến ngày 6/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng), khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rải rác vào một số thời điểm, buổi sáng có nơi xuất hiện sương mù, trong khi trưa và chiều trời hửng nắng.

Đặc biệt, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều hơn vào buổi sáng sớm, đồng thời tại khu vực đồng bằng và ven biển, ban đêm và sáng sớm có thể có mưa nhỏ, mưa phùn. Đến đêm mùng 5 và ngày mùng 6 Tết, khu vực này có mưa trên diện rộng. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, trời rét, đặc biệt tại vùng núi, rét đậm và rét hại có thể tiếp diễn.

Khu vực Bắc Trung Bộ có thời tiết tương tự, với mưa rải rác vào một số thời điểm, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, trong khi ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên, đến khoảng mùng 6 Tết, khả năng có mưa trên diện rộng. Từ mùng 2 Tết trở đi, thời tiết vẫn duy trì trạng thái rét đậm.

Tại Trung Trung Bộ, những ngày đầu tháng Giêng, mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi. Tuy nhiên, từ mùng 6 Tết trở đi, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào trên diện rộng. Nhiệt độ giảm, trời trở rét.

Trong khi đó, tại các khu vực khác, thời tiết nhìn chung ổn định với mưa rào nhẹ về đêm, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực phía Bắc Nam Trung Bộ, từ ngày 4/2 (tức mùng 5 Tết), khả năng xuất hiện mưa rào rải rác.

Riêng tại Hà Nội, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, bầu trời có mây, không mưa. Trời tiếp tục rét đậm với mức nhiệt thấp nhất chạm ngưỡng 10°C, đây là thời điểm lạnh đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh này. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 21°C.

Sang mùng 2 Tết, thời tiết ấm dần với mức nhiệt dao động trong khoảng 11-23°C, tuy nhiên trời vẫn rét. Đến mùng 3 Tết, nền nhiệt về đêm và sáng sớm tăng mạnh, nhiệt độ thấp nhất đạt 17°C, trong khi ban ngày tăng lên mức 25°C. Hai ngày tiếp theo, tức mùng 4 và mùng 5 Tết, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 19-26°C.

Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức ngày 3/2/2025 (mùng 6 tháng Giêng), Hà Nội có nhiều mây, không mưa, nhưng nhiệt độ ban ngày giảm xuống mức 19°C, trong khi ban đêm trời trở lạnh với nhiệt độ chỉ còn 15°C. Hai ngày tiếp theo, từ 4-5/2, nền nhiệt tại Thủ đô tiếp tục giảm, cao nhất trong ngày duy trì ở mức 19°C, trong khi ban đêm giảm dần xuống còn 15°C vào ngày 4/2 và 12°C vào ngày 5/2. Đến ngày 6/2, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội tiếp tục giảm xuống còn 17°C, tuy nhiên về đêm, nền nhiệt tăng nhẹ trở lại, lên mức 14°C.

Trời lạnh nên mặc gì chơi Tết cho ấm?

Tết đến, trời se lạnh nhưng vẫn cần mặc đẹp để du xuân! Dưới đây là một số gợi ý phối đồ vừa giữ ấm vừa thời trang:

1. Áo khoác dày + Layer thông minh

Chọn áo khoác dạ, trench coat hoặc phao nhẹ để giữ ấm mà vẫn thanh lịch. Kết hợp áo len, cardigan hoặc hoodie bên trong để tạo lớp giữ nhiệt.

2. Áo dài cách tân + Quần legging/jeans + Áo khoác lông

Nếu muốn diện áo dài, bạn có thể chọn áo dài cách tân chất liệu dày, kết hợp với quần legging hoặc quần jeans để giữ ấm. Đừng quên khoác thêm cardigan hoặc áo khoác lông bên ngoài.

3. Chân váy + Boots cổ cao

Chân váy midi kết hợp với áo len cổ cao hoặc sweater sẽ vừa giữ ấm vừa nữ tính. Đi kèm boots cổ cao hoặc giày bít mũi để giữ ấm đôi chân.

4. Set đồ nỉ/len đồng bộ

Những bộ đồ nỉ hoặc len ton-sur-ton không chỉ ấm mà còn rất trendy. Có thể mix thêm áo khoác dáng dài để trông sành điệu hơn.

5. Phụ kiện giữ ấm

Khăn len, găng tay, mũ beret hay mũ len là những món không thể thiếu để bảo vệ cơ thể khỏi gió lạnh.

(Tổng hợp)