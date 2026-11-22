Sự kiện quy tụ hơn 15 đại lý chiến lược cùng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị đối tác. Đây là dấu mốc khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường của dự án Cyra Estero Quy Nhon, đồng thời thể hiện sự hợp tác, đồng hành giữa CNT Group và hệ thống phân phối cũng như sự chuẩn bị bài bản của chủ đầu tư về nguồn lực, tạo cơ sở cho giai đoạn triển khai kinh doanh sắp tới.

Hơn 15 đại lý chiến lược đồng hành, khởi động hành trình chinh phục thị trường

Tại sự kiện, các đối tác phân phối được cập nhật thông tin tổng quan về dự án, định hướng phát triển sản phẩm, chiến lược kinh doanh và chính sách bán hàng. Đây là cơ sở để hệ thống đại lý chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng, tổ chức đội ngũ tư vấn và triển khai hoạt động phân phối đồng bộ.

Không khí sôi động tại Lễ ra quân dự án Cyra Estero Quy Nhon (Ảnh: CNT Group).

Đồng hành cùng CNT Group trong quá trình phát triển dự án là những thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Trong đó, Decofi đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng, GK Archi là đơn vị tư vấn thiết kế; VCB Tây Sài Gòn và BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tham gia đồng hành trong lĩnh vực hỗ trợ tài chính.

Đại diện CNT Group chia sẻ: "dự án Cyra Estero Quy Nhon là dự án được CNT Group dành nhiều tâm huyết trong chiến lược phát triển tại thị trường Quy Nhơn. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của các đại lý chiến lược cùng những đối tác uy tín sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa những giá trị của dự án đến gần hơn với khách hàng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển bền vững".

Cyra Estero Quy Nhon - Tâm điểm sống chất bên sông Hà Thanh

Tọa lạc bên dòng sông Hà Thanh và ngay giao điểm kết nối của 3 tuyến đường lớn Huỳnh Tấn Phát - Lê Trọng Tấn - Hoàng Văn Thái, dự án Cyra Estero Quy Nhon sở hữu lợi thế cảnh quan sông nước cùng tầm nhìn phóng khoáng ôm trọn cảnh sắc phố biển Quy Nhơn, dự án mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên - là một trong những yếu tố được các gia đình trẻ quan tâm khi lựa chọn nơi an cư. Vị trí tâm điểm kết nối còn giúp cư dân tại dự án dễ dàng tiếp cận các điểm đến tại Quy Nhơn trong khoảng 15 phút di chuyển, góp phần gia tăng sự thuận tiện trong sinh hoạt, vui chơi và tận hưởng cuộc sống.

Vị trí kết nối của dự án Cyra Estero Quy Nhon (Ảnh đồ họa: CNT Group).

Dự án gồm 1 tòa tháp cao 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 210 căn hộ thương mại và 8 căn shophouse. Dự án được phát triển theo định hướng chú trọng chất lượng không gian sống, tính tiện nghi và sự thuận tiện trong khai thác các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Dự án Cyra Estero Quy Nhon (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hơn 25 tiện ích được đầu tư bài bản nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân. Nổi bật là hồ bơi, khu gym tại tầng 3, khu thể dục và tập yoga kết hợp coffee shop ngoài trời ở tầng thượng. Cùng với khu thương mại khối đế, nhà trẻ và chuỗi tiện ích ven sông tạo thành hệ tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, thư giãn và kết nối cộng đồng của nhiều thế hệ cư dân.

Chuỗi tiện ích ven sông Hà Thanh điểm nhấn của dự án Cyra Estero Quy Nhon (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Không chỉ chú trọng giá trị cảnh quan, dự án còn được CNT Group quan tâm hoàn thiện các yếu tố về pháp lý, thiết kế và chất lượng xây dựng với sự tham gia của những đối tác chuyên môn uy tín. Những yếu tố này góp phần tạo cơ sở để khách hàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Sự kết hợp giữa vị trí ven sông, hệ tiện ích đa dạng, quy mô sản phẩm vừa phải và định hướng phát triển hiện đại, dự án Cyra Estero Quy Nhon được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn an cư đáng cân nhắc dành cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng tại Quy Nhơn.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ chủ đầu tư CNT Group, sự tham gia của hơn 15 đại lý chiến lược cùng hệ sinh thái đối tác, dự án Cyra Estero Quy Nhon được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong giai đoạn dự án ra mắt thị trường, đồng thời là dịp giới thiệu những giá trị sống chất bên sông Hà Thanh đến gần hơn với khách hàng tại Quy Nhơn.