Không lỡ nhịp với “đại công trường” hạ tầng giao thông, bất động sản khu Nam Tp.HCM trở lại đường đua cuối năm

Mới đây, ngày 4/10, hầm chui HC2 thuộc nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7, Tp.HCM) chính thức thông xe đã tác động tích cực đến tâm lý thị trường bất động sản khu Nam.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn của khu Nam Tp.HCM với tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng (giai đoạn một). Dự án này được triển khai từ năm 2020, ban đầu dự kiến xong tháng 6/2022, nhưng bị dời sang năm 2024. Khi đưa vào hoạt động, công trình này được kỳ vọng sẽ kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ cửa ngõ phía Nam Tp.HCM. Đồng thời, tạo ra sự thông thoáng cho con đường huyết mạch kết nối khu Nam vào trung tâm Tp.HCM.

Thực tế, đây không phải là công trình giao thông trọng điểm duy nhất của khu Nam được đầu tư trong thời gian qua. Mới đây, 3 dự án giao thông nghìn tỉ sắp triển khai tại khu vực là Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên đang trở thành động lực để giải cứu tình trạng kẹt xe và làm thay đổi bộ mặt đô thị khu Nam.

Cụ thể, cầu đường Nguyễn Khoái với tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2027. Tuyến đường này sẽ bắt đầu từ đường D1, kết nối Đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7), sau đó vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé để nối vào đường Võ Văn Kiệt tại Quận 1. Các nhánh rẽ khác của cầu cũng sẽ được xây dựng để kết nối với Quận 4.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 4.840 tỉ đồng, nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Quận 7. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2025, hoàn thành vào năm 2028.

Trong khi, cầu đường Bình Tiên dự kiến khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành năm 2028, tạo thêm một trục đường mới từ trung tâm Tp.HCM ra đường Nguyễn Văn Linh, đồng thời kết nối với Quốc lộ 50, Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc.

Nhánh hầm chui HC2 thuộc nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7, Tp.HCM) sẽ thông xe vào cuối tháng 9/2024

Trước đó, vào đầu năm 2023, Sở GTVT Tp.HCM đề xuất xây thêm 2 cầu nối Tp.Thủ Đức và quận 7 với tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, tại quận 7 được đề xuất làm cầu Phú Mỹ 2 nối khu nam Tp.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hướng tuyến từ sông Đồng Nai đi theo đường Hoàng Quốc Việt (sáu làn xe) và kết nối hai làn xe vào đường Đào Trí (quận 7), đi theo đường Hoàng Quốc Việt kết nối nhánh rẽ với đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7). Sau đó, tiếp tục kết nối vào đường Nguyễn Hữu Thọ.

Tháng 9/2023, cầu Long Kiểng (xã Nhơn Đức, Nhà bè) nằm trên trục đường Lê Văn Lương, nối giữa đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) và cụm cảng khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè) chính thức đi vào hoạt động.

Tháng 3/2024, Nhà Bè có thêm tuyến đường thủy kết nối trực tiếp địa phương này với địa danh du lịch nổi tiếng Côn Đảo.

Tương tự, Sở GTVT Tp.HCM đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành). Theo đó, đoạn đường dài 8km, đi qua Quận 7 và huyện Nhà Bè sẽ được mở rộng lên 60m đáp ứng 10 làn xe, tổng vốn gần 4.500 tỉ đồng theo hình thức BOT. Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027 đến 2028.

Ghi nhận cho thấy, hiện các khu đô thị ở huyện Nhà Bè, Quận 7 phát triển rất nhanh khiến lượng xe từ các khu này vào trung tâm và ngược lại rất lớn. Tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, đoạn đường trục Bắc - Nam sau khi được nâng cấp mở rộng ngoài giúp giảm kẹt xe khu Nam Tp.HCM, còn tăng kết nối giữa đường Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành với cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM và Long An.

Nhờ động thái từ hạ tầng giao thông mà gần đây, thị trường bất động sản khu Nam Tp.HCM có dấu hiệu “hồi nhịp”. Thay vì nằm bất động chờ thị trường, một số chủ đầu tư bắt đầu triển khai dự án thăm dò sức cầu dịp cuối năm, góp thêm vào nguồn cung nhà ở Tp.HCM.

Tại tuyến đường Đào Trí (Quận 7), chủ đầu tư TTC Land đang giới thiệu 27 căn hộ Panomax River Villa ra thị trường, được khách hàng quan tâm. Dự án là nguồn cung căn hộ hiếm hoi được tái khởi động trở lại tại khu Nam Tp.HCM thời điểm cuối năm 2024. Trong đó, 100% căn hộ là căn góc được thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Đặc biệt, chủ đầu tư khẳng định cam kết về tiến độ, dự kiến dự án sẽ bàn giao vào quý 2/2025.

Cùng khu vực, dự án Essensia Sky, Lavida Plus cũng đang rục rịch giới thiệu ra thị trường. Trong đó, căn hộ xanh – sức khỏe Essensia Sky của Phú Long được khởi công ngày 10/9 thu hút sự quan tâm của người mua. Dự kiến đầu tháng 11/2024, dự án này sẽ được ra mắt thị trường. Dự án thuộc khu đô thị Dragon City có quy mô 65 ha với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1 tỷ USD, sở hữu gần 50 tiện ích sống.

Như vậy, với sự trở lại đường đua của một số dự án tại khu Nam đã góp thêm giỏ hàng dự án của Tp.HCM cũng đang có kế hoạch mở bán mới hoặc giai đoạn tiếp theo vào giai đoạn cuối năm nay. Phải kể đến các dự án như Eaton Park, The Opus One, The Global City, FIATO Uptown, MT Eastmark, King Crown Infinity (Tp.Thủ Đức); CC5 Mizuki Park (Bình Chánh); Khải Hoàn Prime (Nhà Bè).

Sức cầu thị trường bất động sản Tp.HCM đang có dấu hiệu tốt lên, cùng với Luật mới có hiệu lực khiến các bên có niềm tin với thị trường dịp cuối năm. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thực tế, từ trước đến nay, bất động sản khu Nam không sôi nổi như khu Đông hay Tây Tp.HCM. Hoạt động về dự án ít diễn ra. Đến nay, khi hạ tầng lộ diện ngày càng nhiều đã kích thích nhu cầu bất động sản trở lại. Các chủ đầu tư vì thế cũng mạnh dạn bung sản phẩm ra thị trường để đón sức cầu cuối năm.

Chia sẻ mới đây, một môi giới chuyên bán bất động sản khu vực quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh cho biết, hơn một năm qua, thị trường khu Nam Tp.HCM gần như không có dự án mới ra thị trường. Nhu cầu mua ở thực vẫn âm thầm diễn ra nhưng giao dịch phát sinh chủ yếu trên thị trường thứ cấp, tập trung ở một số dự án, tuyến đường nhất định, không quá sôi nổi như các khu vực khác.

Gần đây, thông tin hạ tầng quy mô lớn được đầu tư hoặc bước vào giai đoạn hoàn thiện đã phần nào tác động tốt đến tâm lý thị trường. Theo môi giới, hoạt động mua bất động sản để ở hoặc đầu tư có dấu hiệu rục rịch ở một số tuyến đường như Đào Trí, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập…

Bên cạnh đó, khi các Luật có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, nền tảng pháp lý đã củng cố thêm niềm tin cho cả phía chủ đầu tư và người mua nhà, góp phần gia tăng sức cầu trên thị trường. Từ chỗ “im ắng đợi thời” đến việc tái khởi động các dự án trở lại cho thấy, các bên đặt niềm tin tốt hơn vào thị trường dịp cuối năm.

Trong báo cáo quý 3/2024, đại diện Batdongsan.com.vn dự báo, thị trường bất động sản sẽ đảo chiều vào quý 4/2024. Hiện tại, mức độ quan tâm đến bất động sản có xu hướng tăng. Cụ thể, mức độ quan tâm đất trong quý 3/2024 tăng 49% so với cùng kỳ 2023, nhà riêng tăng 25%, chung cư tăng 24%, biệt thự tăng 22%.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong những tháng cuối năm, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có tiến triển rõ nét hơn nhờ mặt bằng lãi suất vay vẫn thấp, giải ngân đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.

Dự báo của đơn vị này, nguồn cung và giao dịch thị trường các tháng cuối năm 2024 ước tính tăng khoảng 20% so đầu năm 2024, vẫn được đóng góp chủ yếu bởi loại hình căn hộ.