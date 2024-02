Không mua vàng, bạn có thể tậu 7 vật phẩm này về nhà để thu hút tài lộc, phú quý ngày vía Thần Tài

Tượng phật Di Lặc

Nếu không làm ăn kinh doanh thì gia chủ có thể chọn mua tượng phật Di Lặc vào ngày Thần Tài. Phật Di Lặc sở hữu khuôn mặt phúc hậu, bụng phệ và đôi tai to được cho là biểu tượng của sự sung túc, an vui và hạnh phúc. Chưa hết, trên tay tượng thường cầm thỏi vàng, thỏi bạc với ý nghĩa sẽ mang đến nhiều tài lộc, của cải và cuộc sống hoan hỉ cho gia đình.

Tỳ hưu phong thủy



Tỳ hưu là một linh vật từ xa xưa có hình dạng giống với con kỳ lân, là sự kết hợp khá đặc biệt của con ngựa và con rồng. Tỳ hưu là một trong những linh vật có sức mạnh thiêng liêng và được dân gian tôn thờ bởi chúng có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ của cải của gia đình. Mua tỳ hưu phong thủy trong ngày Thần Tài hay chưng trong nhà sẽ giúp chủ nhà vững vàng về tài chính, của cải không bị hao hụt, ngày một giàu sang, thịnh vượng.

Tượng Thần Tài

Nhiều gia chủ chọn mua tượng Thần Tài vào ngày vía Thần Tài để cầu cho may mắn trong việc làm ăn, kinh doanh. Tượng Thần Tài chính là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý nên bày trong nhà hay thờ trên ban đều có thể mang lại bình an, may mắn và gặt hái được tài lộc, tiền tài. Do đó, những bức tượng Thần Tài sẽ là vật phẩm không thể thiếu trong gia đình của bạn.

Cóc thiềm thừ