Linh vật rồng vàng hút khách dịp Vía Thần Tài, dân trong nghề chỉ cách chọn mua hợp lý, không mất giá

Theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân, nên cứ dịp thần tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua vàng về nhà lấy may.



Không chỉ những người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày thần tài, mà rất nhiều người ở các ngành nghề khác cũng có nhu cầu mua vàng lấy may dịp thần tài với mong muốn mọi sự như ý và phát tài cho cả năm.

Dù chưa tới ngày Vía Thần Tài, nhiều tiệm vàng ở Hà Nội đã đông nghịt người mua.

Chị Lê Thị Mai (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) có con trai 12 tuổi, chia sẻ, năm tuổi của con nên chị dành một chút tiền mua vàng ngày Vía Thần Tài với nhiều ý nghĩa: "Năm nào tôi cũng mua nửa chỉ vàng để tiết kiệm, mong một năm làm ăn suôn sẻ, gia đình hạnh phúc và sức khỏe sung mãn. Năm nay khác biệt vì đúng tuổi con trai nên tôi mua linh vật Rồng, với ý nghĩa năm Giáp Thìn, nhất là vàng Rồng Thăng Long. Tôi cũng có ý định cứ 12 năm sẽ mua một con rồng", chị Mai phấn khởi.

Cũng đang có mặt trên phố chuyên buôn bán vàng để tham khảo, chị Thân Thị Thoa (giáo viên tiểu học, quận Hoàng Mai) chia sẻ, không phải chờ đợi đến đúng ngày xếp hàng, hôm nay chị Thoa đi mua chỉ vàng may mắn từ sớm.

"Tôi sẽ mua theo tuổi chồng và con gái, đó là con gà và con rồng. Cá nhân tôi nghĩ không nhất thiết đúng ngày Vía Thần Tài mới đi mua, nhân dịp đầu năm mới, trong tâm và ý nghĩ mình phấn khởi mua vì có ngày Vía Thần Tài. Vì vậy, tôi cảm nhận mỗi lần đi mua vàng để cầu may Vía Thần Tài đều có gì đó may mắn", chị Thoa cho biết, vài năm trở lại đều mua vàng cầu may.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện vàng Bảo Tín Minh Châu, cho biết dù chưa chính ngày nhưng người dân lại tấp nập mua vàng và trang sức để tích thêm lộc, cầu may cho cả năm được sung túc, hạnh phúc, đủ đầy và thịnh vượng.

Charm vàng Rồng Thăng Long và linh giáp vàng Rồng may mắn. Nhiều người quan niệm rước lộc ngày Vía Thần Tài cầu may cho cả năm sung túc, phát đạt

Theo cửa hàng, so với các sản phẩm khác như công nghệ, thời trang,.. thì vàng, trang sức là vật giữ gìn tài sản an toàn, dễ dàng thanh khoản, không lo trượt giá, thậm chí đầu tư sinh lời hiệu quả. Vì vậy, cửa hàng đã chế tác và tuyển chọn rất nhiều sản phẩm vàng, trang sức đặc sắc như vàng 14K, 18K, 24K, theo xu hướng của năm 2024 để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

Mua vàng đúng cách, phù hợp, bảo toàn được giá trị

Theo tư vấn của nhân viên tại cửa hàng chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý, mua vàng điều quan trọng cần lưu ý là chọn loại phù hợp, thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm vàng Thần Tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, lắc, tượng Thần Tài...

Bên cạnh đó, xu hướng những năm gần đây, người dân còn mua thêm các loại trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long ngoài việc tích trữ còn để làm đẹp đầu năm và một số các sản phẩm đá phong thủy để mang lại may mắn, tài lộc, hanh thông thuận phát.

Người dân đi mua vàng đầu năm

"Mỗi ngày, bạn có thể xuất hiện với diện mạo đầy mới mẻ với những hạt charm khác nhau trên món trang sức. Ngoài ra vào ngày Thần Tài bạn còn có thể mua vàng trang sức kết hợp cùng các linh vật phong thủy có ý nghĩa như tỳ hưu, … Trong buổi tiệc tân niên cùng gia đình và bạn bè, một chiếc lắc tay vàng tỳ hưu nổi bật trên cổ tay sẽ tạo ấn tượng".

"Còn đối với mỹ nghệ vàng (sản phẩm mạ vàng), bạn có thể chọn mua sản phẩm theo phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh. Nhưng sản phẩm này có nhược điểm lớn là sẽ không có giá trị khi bán lại. Bởi các cửa hàng cho biết, họ sẽ không thu mua lại sản phẩm mỹ nghệ mạ vàng. Thế nên, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn mua, bởi mỗi sản phẩm loại này có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng".

Ý nghĩa ngày Vía Thần tài Bà Quách Hiền Lương – nhà phong thủy, cho biết, theo tín ngưỡng phương Đông, Thần Tài là vị thần của sự tiền tài, phù hộ việc làm ăn, buôn bán của gia chủ. Theo quan niệm xa xưa, ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng được xem là ngày Thần Tài và ngày quan trọng nhất là ngày 10 tháng Giêng. Do đó, vào ngày này người Việt thường có phong tục trang hoàng nhà cửa, bày biện mâm cúng và mua sắm vàng, với mong ước có được một năm được Thần Tài gõ cửa, "buôn may bán đắt", phát tài phát lộc, "tiền vào như nước"...