Không muốn bị phụ thuộc, Apple tự mình phát triển chip 5G

Ngày 19/9/2024, một báo cáo mới cho biết Apple sẽ ra mắt modem 5G do chính hãng phát triển vào năm 2025, cắt giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm. Dự kiến, iPhone SE mới và iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ là các model đầu tiên trang bị chip 5G này.

Trước đó, nhiều nguồn tin cũng khẳng định Apple sẽ giới thiệu modem 5G tự phát triển vào năm 2025. Modem này sẽ thay thế các modem của Qualcomm mà Apple hiện đang sử dụng.

Theo Digitimes Asia, modem 5G của Apple sẽ xuất hiện đầu tiên trên iPhone SE 4, sau đó sẽ có mặt trên một số mẫu iPhone 17. Mặc dù báo cáo không nêu rõ những mẫu nào, nhiều khả năng các phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 sẽ sử dụng modem này, thay vì các mẫu Pro.

Lý do là vì modem của Apple hiện tại chưa hỗ trợ 5G mmWave – một chuẩn 5G tốc độ cao hơn so với chuẩn Sub-6GHz phổ biến. Hiện tại, Apple chỉ sử dụng modem mmWave của Qualcomm tại thị trường Mỹ, các quốc gia khác không được hỗ trợ. Đây cũng là lý do các mẫu iPhone bán tại Mỹ sẽ có thêm một ăng-ten bắt sóng 5G mmWave ở cạnh hông.

Điều này cũng lý giải cho các tuyên bố gần đây rằng Apple sẽ tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm đến năm 2027. Có thể Qualcomm sẽ tiếp tục cung cấp modem cho các phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Hợp đồng hiện tại giữa Apple và Qualcomm dự kiến kết thúc vào năm 2027, chưa có kế hoạch gia hạn.

Nếu báo cáo mới là chính xác, điều này cho thấy Apple đủ tự tin vào năng lực sản xuất modem của mình sau 5 năm phát triển, kể từ khi hãng mua lại bộ phận modem của Intel vào năm 2019.

Trước đó, đã có nhiều báo cáo cho rằng dự án đang gặp khó khăn, thậm chí có tin đồn cho rằng toàn bộ dự án đã bị hủy bỏ. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể chứng kiến khả năng của Apple trong việc tự lực sản xuất modem 5G.