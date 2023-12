Không phải Ấn Độ hay Thái Lan, một thị trường ghi nhận doanh số xe điện tăng 185% chỉ trong 1 năm, xe giá rẻ liên tục đổ bộ

Ảnh minh họa

Theo The Guardian, kể từ đầu năm đến nay, doanh số bán xe điện của Úc đã tăng 185% so với cùng kỳ năm 2022. Theo số liệu từ Phòng Công nghiệp Ô tô Liên bang, doanh số bán xe chạy pin (EV) tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 80.446 chiếc, tăng mạnh so với 28.326 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Xe điện chiếm 7,2% tổng doanh số bán xe thương mại kể từ đầu năm đến nay.

Behyad Jafari, Giám đốc điều hành của Hội đồng xe điện Quốc gia (EVC), cho biết năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp doanh số bán ô tô điện tăng hơn gấp đôi so với 12 tháng trước do nguồn cung bắt đầu theo kịp nhu cầu. Người Úc cũng có cơ hội tiếp cận với những mẫu xe rẻ hơn dưới 40.000 USD.

So sánh doanh số xe giữa năm 2022 và 2023 tại Úc

Trước đó EVC đã kêu gọi Chính phủ liên bang thiết lập tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu song song với các thị trường lớn khác nhằm hỗ trợ nước này đạt mục tiêu giảm phát thải. Báo cáo nhấn mạnh nếu muốn thực hiện các mục tiêu quốc gia về khí hậu, xe điện cần chiếm 50% tổng doanh số ô tô bán ra ở Australia vào năm 2030, tiến tới mục tiêu 1 triệu xe điện lăn bánh vào cuối năm 2023.

Chính phủ liên bang vào tháng 8 tiết lộ việc đưa ra tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đã được ủng hộ rất nhiều thông qua tham vấn cộng đồng. Chính phủ cho biết họ sẽ hoàn thành bản phân tích tác động và công bố thông tin chi tiết về mô hình tiêu chuẩn lý tưởng trước cuối năm nay.

“Số xe điện đã tăng gấp đôi mỗi năm ở Úc nhưng chúng ta vẫn chậm hơn các thị trường khác trên thế giới hơn một chút, điều đó đang ngầm chỉ ra rằng nếu chung ta tiếp cận được nhiều mẫu mã và nguồn cung ổn định tương tự các quốc gia khác, chúng ta có thể đạt được doanh số bán hàng cao hơn nhiều", Jafari cho biết.

Một sự tác động đến doanh số xe điện tăng trưởng tại Úc là khi cơ sở hạ tầng sạc điện – một phần trong chiến lược xe điện quốc gia của Chính phủ trở nên phổ biến hơn.

Vào đầu tháng 12 vừa qua, thương hiệu xe điện bán chạy thứ hai ở Úc là BYD đã tuyên bố sẽ mở thêm 30 cửa hàng bán lẻ trong vòng 18 tháng và nhiều trung tâm dịch vụ hơn như một phần trong nỗ lực vượt qua Tesla để trở thành người dẫn đầu thị trường.

BYD đã bán được 9.700 chiếc xe điện trong năm nay, theo dữ liệu từ Phòng Công nghiệp Ô tô Liên bang, trong khi Tesla bán được 40.000 chiếc.

BYD bán ba mẫu xe điện tại Úc, bao gồm mẫu SUV Atto 3, chiếc hatchback Dolphin và xe thể thao Seal. Hãng cũng có kế hoạch ra mắt hai mẫu xe khác vào năm 2024, bao gồm cả xe hybrid điện với “phạm vi lái xe cực dài”.

Luke Todd, Giám đốc điều hành EV Direct của BYD tại Úc cho biết: “Chúng tôi hiện có ba mẫu xe điện chất lượng cao trên thị trường, tất cả đều có giá dưới 50.000 USD."

Theo The Guardian