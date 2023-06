Không phải cạnh tranh, Minh Tuấn 'ẵm' gói thầu hơn 140 tỷ ở Thanh Hóa

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Quang Sinh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thanh Hóa vừa công bố kết quả đấu thầu gói thầu số 11 (Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị và bảo hiểm công trình) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn, với giá trúng thầu hơn 140,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 720 ngày. Được biết, Minh Tuấn cũng là nhà thầu duy nhất tham gia đấu thầu gói thầu này.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn (có địa chỉ tại Số 45 phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa) được thành lập vào 17/12/2008, do ông Nguyễn Thanh Quân (SN 1980 – Thanh Hoá) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty. Ngành nghề chính của doanh nghiêp ngày là Xây dụng nhà để ở.

Trước đây, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 274,5 tỷ đồng, đến ngày 11/8/2020, Minh Tuấn tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của Minh Tuấn gồm: ông Dương Văn Minh, bà Đỗ Thị Hiền, ông Dương Tiến Dũng và ông Dương Văn Tuấn.

Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn được biết đến là nhà thầu lớn và "quen mặt" trong các dự án thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An trong thời gian qua.

Trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Minh Tuấn đã tham gia 71 gói thầu qua mạng, trúng 60 gói, trượt 6 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu hơn 6.391,01 tỷ đồng.

Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn có quan hệ với 32 bên mời thầu, trong đó trúng 9/10 gói do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 336,2 tỷ đồng; trúng 6/8 gói thầu do Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hóa mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 131,6 tỷ đồng; trúng 4/4 gói thầu do Ban quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 374,2 tỷ đồng; trúng 3/3 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 832,01 tỷ đồng; trúng 1/1 gói thầu do Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 50 tỷ đồng…

Đơn cử, ngày 16/12/2022, Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn đã trúng gói thầu số 09 (xây lắp hạng mục công trình, hạng mục kết nối đường N2 đến đường ven biển) thuộc dự án Đường ngang N2 trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, với giá trúng thầu hơn 50,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 12 tháng.

Đến ngày 24/12/2022, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 (thi công công trình) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống. Theo đó, Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn là đơn vị trúng thầu, với giá trị gói thầu hơn 219,2 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 850 ngày.

Hay trước đó, ngày 26/8/2022, Tổng CTCP đầu tư xây dựng Minh Tuấn cũng trúng gói thầu số 07 (Thi công xây dựng công trình) thuộc dự án Đường giao thông từ xã Hà Tân đi xã Yên Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hoá) do UBND huyện Hà Trung làm chủ đầu tư, với giá trị trúng thầu hơn 114,3 tỷ đồng…